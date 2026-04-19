Querétaro vs Cruz Azul será uno de los duelos de la Jornada 16 de la Liga MX que se jugará el martes 21 de abril a las 19 horas y se podrá ver en vivo a través de FOX One y Caliente TV.

  • Partido: Querétaro vs Cruz Azul
  • Fase: Jornada 16
  • Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
  • Fecha: Martes 21 de abril de 2026
  • Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio La Corregidora
  • Transmisión: FOX One y Caliente TV
Querétaro vs Cruz Azul en la Liga MX
Querétaro vs Cruz Azul en la Liga MX (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Querétaro vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

Querétaro vs Cruz Azul se medirán el martes 21 de abril a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio La Corregidora.

Querétaro vs Cruz Azul: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX?

Los aficionados que estén interesados en ver el Querétaro vs Cruz Azul lo podrán disfrutar a través de FOX One y Caliente TV.

  • Partido: Querétaro vs Cruz Azul
  • Fase: Jornada 16
  • Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
  • Fecha: Martes 21 de abril de 2026
  • Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio La Corregidora
  • Transmisión: FOX One y Caliente TV

¿Cómo llegan Querétaro y Cruz Azul al partido de la Jornada 16 de la Liga MX?

Querétaro suma 6 partidos consecutivos sin conocer la derrota. En su último encuentro empató 1-1 ante Mazatlán.

Por su parte, Cruz Azul acumula 5 partidos sin poder ganar. En la jornada 15 empató 1-1 frente a Xolos de Tijuana.

  • Con 16 puntos, Querétaro es decimotercero en la tabla de posiciones del Clausura 2026.
  • Cruz Azul ha logrado acumular 29 puntos que lo mantienen en el cuarto puesto de la tabla.