América vs Toluca se jugó este sábado como parte de la Jornada 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El resultado fue 2-1 a favor del equipo azulcrema.

Marcador: América 2-1 Toluca | Jornada 15 Clausura 2026 Liga MX

Así fue el América vs Toluca de la Jornada 15 de la Liga MX

El América vs Toluca fue un partido apretado con varias ocasiones de gol

Goles y situaciones del partido:

Minuto 44: Gol de Brian Rodríguez para América

Minuto 50: Gol de Brian Rodríguez para América

Minuto 53: Autogol de Miguel Vázquez para Toluca

¿Cómo quedan América y Toluca en la tabla general de la Liga MX?

Tras su partido de este sábado, como parte de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, así quedan América y Toluca en la tabla general.

América quedó con 22 puntos en la sexta posición, mientras que Toluca se mantiene con 27 unidades en el quinto lugar de la tabla general.

¿Cuándo vuelven a jugar América y Toluca en la Liga MX?

América y Toluca regresan a la acción de la Liga MX mucho antes de lo pensado, a mitad de semana, pues habrá jornada doble en el Clausura 2026.

América visita al Club León el martes 21 de abril a las 21 horas, mientras que Toluca visitará al Mazatlán el miércoles 22 a las 19 horas.