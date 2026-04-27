Supernova 2027 volverá con más acción entre influencers y creadores de contenido, aunque aún no se conoce la fecha del evento.

Después de la segunda entrega de Supernova, celebrada este 26 de abril en la Arena CDMX, con partipaciones de Alana Flores, Milica, Karely Ruiz y Aaron Mercury, quedan abiertas muchas posibilidades de combates.

Entre ellas, está en el aire el reto de la argentina Milica, quien tras ganar su pelea, le mandó un mensaje a Alana Flores para encontrarse pronto en el ring.

Karely Ruiz también espera volver al ring de Supernova, pues quiere enfrentar a Ari Geli en la siguiente cita del evento.

Aaaron Mercury, otro ganador de la noche, piensa también en una pelea futura ante Juan de Dios Pantoja en Supernova.

Karely Ruiz ganó en Supernova Génesis 2026 (@supernovaboxing)

Supernova Génesis: Resultados del segundo evento

Mientras se conoce la fecha de la siguiente cita de Supernova, te compartimos un recuento de lo que sucedió este domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México, donde se realizó Génesis con peleas que atraparon la atención.

Estos fueron los resultados de Supernova Génesis:

Milica venció a Kim Shantal

El Abrahaham derrotó a Nando

Willito noqueó a Lonche

Karely Ruiz triunfó sobre Kim Shantal

Aaron Mercury noqueó a Mario Bautista

Alana Flores perdió con Flor Vigna

Nocaut de Aaron Mercury sobre Mario Bautista (captura de pantalla)

Supernova Orígenes, el inicio del concepto de boxeo entre influencers

Supernova es un concepto que vio su primera edición en el evento Orígenes, el 17 de agosto de 2025 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

El proyecto nació con el objetivo de acercar el boxeo a las audiencias más jóvenes mediante combates entre influencers, streamers y figuras públicas.

Estas fueron las peleas de Supernova Orígenes: