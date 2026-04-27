Supernova 2027 volverá con más acción entre influencers y creadores de contenido, aunque aún no se conoce la fecha del evento.
Después de la segunda entrega de Supernova, celebrada este 26 de abril en la Arena CDMX, con partipaciones de Alana Flores, Milica, Karely Ruiz y Aaron Mercury, quedan abiertas muchas posibilidades de combates.
Entre ellas, está en el aire el reto de la argentina Milica, quien tras ganar su pelea, le mandó un mensaje a Alana Flores para encontrarse pronto en el ring.
Karely Ruiz también espera volver al ring de Supernova, pues quiere enfrentar a Ari Geli en la siguiente cita del evento.
Aaaron Mercury, otro ganador de la noche, piensa también en una pelea futura ante Juan de Dios Pantoja en Supernova.
Supernova Génesis: Resultados del segundo evento
Mientras se conoce la fecha de la siguiente cita de Supernova, te compartimos un recuento de lo que sucedió este domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México, donde se realizó Génesis con peleas que atraparon la atención.
Estos fueron los resultados de Supernova Génesis:
- Milica venció a Kim Shantal
- El Abrahaham derrotó a Nando
- Willito noqueó a Lonche
- Karely Ruiz triunfó sobre Kim Shantal
- Aaron Mercury noqueó a Mario Bautista
- Alana Flores perdió con Flor Vigna
Supernova Orígenes, el inicio del concepto de boxeo entre influencers
Supernova es un concepto que vio su primera edición en el evento Orígenes, el 17 de agosto de 2025 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.
El proyecto nació con el objetivo de acercar el boxeo a las audiencias más jóvenes mediante combates entre influencers, streamers y figuras públicas.
Estas fueron las peleas de Supernova Orígenes:
- Alana Flores vs Gala Montes
- Escorpión Dorado vs Franco Escamilla
- Mario Bautista vs Westcol
- Milica vs Mercedes Roa