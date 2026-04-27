Aaron Mercury noqueó a Mario Bautista de manera contundente en el primer round de la pelea semifinal de Supernova Génesis 2026, en la Arena Ciudad de México.

Ganador: Aaron Mercury gana por nocaut a Mario Bautista

Mario Bautista vs Aaron Mercury pelean si careta en Supernova Génesis 2026

La primera pelea de Supernova Génesis 2026 sin careta de protección, la protagonizaron Mario Bautista vs Aaron Mercury en la Arena Ciudad de México.

El primero en dirigirse al ring fue Aaron Mercury, quien prendió la noche con gran ritmo.

Mario Bautista lució más mesurado, rodeado de un grupo de edecanes ataviadas en color blanco.

Gabriel Rico fue el réferi elegido para dirigir la pelea entre Mario Bautista y Aaron Mercury.

Nocaut de Aaron Mercury sobre Mario Bautista (captura de pantalla)

Mario Bautista vs Aaron Mercury: primer round en Supernova Génesis 2026

Menos de dos minutos duró Mario Bautista ante Aaron Mercury, quien ganó por nocaut tras derribar a su oponente en Supernova Génesis 2026.

Cuando todavía no se consumían 30 segundo en el primer round, Mario Bautista se fue a la lona por primera vez.

Valiente, Bautista se levantó como resorte, pero ya estaba tocado por los golpes de Aaron Mercury, quien no tardó mucho en definir el combate a su favor,

Aaron Mercury quiere enfrentar a Juan de Dios Pantoja

Tras vencer a Mario Bautista, Aaron Mercury lanzó el reto para enfrentar a Juan de Dios Pantoja en el siguiente evento de Supernova.

Habrá que esperar la información oficial de los organizadores para saber si esa pelea se concreta en el futuro.