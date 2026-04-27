Karely Ruiz derrotó por decisión dividida a Kim Shantal en la tercera pelea de Supernova Génesis 2026, en la Arena Ciudad de México.

Ganador: Karely Ruiz ganó por decisión dividida a Kim Shantal

Karely Ruiz se consagró en Supernova Génesis (@supernovaboxing)

Karely Ruiz vs Kim Shantal en Supernova Génesis 2026

Karely Ruiz entró en escena a Supernova Génesis 2026 en lugar de Lupita Villalobos, quien no pudo pelear debido a una situación médica.

Previo al combate entre Karely Ruiz vs Kim Shantal, se transmitió un video de disculpa por parte de Lupita Villalobos, por no poder presentarse en el evento.

Kim Shantal, quien peleó por segunda ocasión en la noche, fue la primera en llegar al ring, mientras que Karely Ruiz hizo explotar el inmueble con una espectacular entrada al ritmo de Control Machete.

Karely Ruiz vs Kim Shantal: primer round en Supernova Génesis 2026

Un primer round intenso protagonizaron Karely Ruiz vs Kim Shantal en Supernova Génesis 2026.

Al igual que en su pelea ante Milica, Kim Shantal pasó problemas con su careta de protección.

Sin embargo, Shantal no dejó de tirar golpes defendiéndose de los ataques de Karely, quien mostró buena condición física en el primer round.

Las peleadoras aguantaron los tres rounds (Captura de pantalla )

Karely Ruiz vs Kim Shantal: segundo y tercer round en Supernova Génesis 2026

Cansadas lucieron Karely Ruiz y Kin Shantal en el segundo round de su pelea en Supernova Génesis 2026.

Kim Shantal completó así su quinto round de la noche, contando los tres que tuvo ante Milica en la primera pelea del evento.

Sin dejar de tirar golpes completaron su pelea Karely Ruiz vs Kim Shantal, dos guerreras que esperaron la decisión de los jueces para celebrar o lamentar la derrota en Supernova Génesis 2026.