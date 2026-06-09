Corea vs Chequia se enfrentan en su primer partido del Grupo A en el Mundial 2026. Transmite ViX el jueves 11 de junio a las 20 horas.
- Partido: Corea vs Chequia
- Fase: Jornada 1 en Fase de grupos
- Fecha: Jueves 11 de junio del 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Guadalajara
- Transmisión: ViX
Corea vs Chequia: A qué hora ver el partido del Grupo A del Mundial 2026
El jueves 11 de junio de 2026 será el partido Corea vs Chequia del Mundial 2026, primer duelo de ambas selecciones del Grupo A.
Corea vs Chequia: ¿Dónde ver el partido del Grupo A del Mundial 2026?
Corea vs Chequia iniciará a las 20 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Guadalajara, y podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Corea vs Chequia
- Fase: Jornada 1 en Fase de grupos
- Fecha: Jueves 11 de junio del 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Guadalajara
- Transmisión: ViX
¿En qué grupo se encuentran Corea y Chequia en el Mundial 2026?
Corea vs Chequia integran el Grupo A del Mundial 2026 junto a México y Sudáfrica.
Tomando en cuenta que México es uno de los países coanfitriones, el resultado del partido Corea vs Chequia es fundamental para las aspiraciones de ambas selecciones.