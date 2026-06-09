Corea vs Chequia se enfrentan en su primer partido del Grupo A en el Mundial 2026. Transmite ViX el jueves 11 de junio a las 20 horas.

Partido: Corea vs Chequia

Fase: Jornada 1 en Fase de grupos

Fecha: Jueves 11 de junio del 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Guadalajara

Transmisión: ViX

Son Heung-min liderará a Corea del Sur en el Mundial 2026 (Dave Shopland / AP Photo/Dave Shopland)

Corea vs Chequia: A qué hora ver el partido del Grupo A del Mundial 2026

El jueves 11 de junio de 2026 será el partido Corea vs Chequia del Mundial 2026, primer duelo de ambas selecciones del Grupo A.

Corea vs Chequia: ¿Dónde ver el partido del Grupo A del Mundial 2026?

Corea vs Chequia iniciará a las 20 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Guadalajara, y podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Corea vs Chequia

Fase: Jornada 1 en Fase de grupos

Fecha: Jueves 11 de junio del 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Guadalajara

Transmisión: ViX

Chequia ganó en repechaje su pase al Mundial 2026 (Vit Tcherny / AP)

¿En qué grupo se encuentran Corea y Chequia en el Mundial 2026?

Corea vs Chequia integran el Grupo A del Mundial 2026 junto a México y Sudáfrica.

Tomando en cuenta que México es uno de los países coanfitriones, el resultado del partido Corea vs Chequia es fundamental para las aspiraciones de ambas selecciones.