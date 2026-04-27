Willito cumplió la promesa de noquear a Lonche en el segundo round de la tercera pelea de Supernova Génesis 2026 en la Arena CDMX.

Ganador: Willito ante Lonche

Lonche vs Willito en Supernova Génesis 2026

Bárbara de Regil presentó a Willito, quien caminó confiado hasta el ring de Supernova Génesis 2026 enfundado en un equipo en color negro, con guantes en el mismo tono.

Siguió el turno del faraón Lonche, quien arribo sentado en su trono en busca de la victoria en la Arena Ciudad de México.

La pelea tuvo que ser realizada con caretas, pese a la petición de Willito de hacerlo sin ellas.

El combate pactado en el peso semicompleto a tres rounds, continuó con las acciones en la Arena Ciudad de México.

El primer round fue de estudio en Supernova Génesis 2026

Con 400 mil dólares en juego, además de una amistada a punto de acabar, Willito y Lonche se estudiaron demasiado en el primer round de la pelea en Supernova Génesis 2026, ganándose los abucheos de los fans en la Arena Ciudad de México.

Willito fue el que más intentó hacer daño desde su guardia izquierda, pero los golpes no le hicieron mucho daño a Lonche.

Le paran la pelea a Lonche en el segundo round ante Willito

Willito salió decidido a terminar la pelea ante Lonche en Supernova Génesis 2026, y después de obligar al réferi a contarle la cuenta de protección a su rival, fue a fondo en busca del nocaut sobre Lonche.

Y antes de terminar el segundo round, al minuto con 49 segundos, un zurdazo provocó que el réferi en turno detuviera la pelea decretando el nocaut técnico a favor de Willito.

Un abrazo de los contendientes selló la pelea y la victoria de Willito en la Arena CDMX.