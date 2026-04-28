Supernova Génesis 2026 no solo dejó combates entre influencers en la Arena Ciudad de México, también se consolidó como un fenómeno de negocio y audiencia.

Las y los peleadores de Supernova Génesis 2026 recibieron entre 89 mil y poco más de 200 mil pesos, montos fijados según su alcance digital más que por los resultados en el ring.

El evento lideró el Top 10 de contenidos más vistos en Netflix en 12 países y se transmitió en más de 190 países, confirmando su impacto como espectáculo deportivo y mediático global.

¿Cuánto dinero ganaron los peleadores de Supernova Génesis 2026?

De acuerdo con varios reportes, los participantes de Supernova Génesis 2026 recibieron montos que iban desde los 89 mil hasta los poco más 200 mil pesos mexicanos, cifras equivalentes a entre 5 mil y 10 mil dólares.

El resultado de los combates de Supernova Génesis 2026 no habría sido el determinante para cobrar cierta cantidad, ya que los montos estarían fijados sin importar quien terminaba ganando o perdiendo la pelea.

Incluso se reportó que la ganancia no fue igual para todos los influencers, ya que dependía del alcance en redes sociales, el nivel de audiencia y el nivel de conversación digital para determinar cuánto recibiría cada peleador.

Las cifras detrás de Supernova Génesis 2026: ganancias y audiencia.

Supernova Génesis 2026 lideró el Top 10 de contenidos más vistos en Netflix

Supernova Génesis 2026 también se colocó como uno de los eventos más vistos dentro de la plataforma de streaming de Netflix.

De acuerdo con varios reportes, Supernova Génesis 2026 lideró el ranking en al menos 12 países, mientras que en países como Argentina y Venezuela se posicionó en segundo lugar; tercer en Uruguay y Paraguay; cuarto en Estados Unidos y décimo en República Dominicana.

El éxito del evento también se debió a que la transmisión en vivo estuviera disponible en más de 190 países.