El Abrahaham venció a Nando, quien no acabó la segunda pelea de Supernova Génesis 2026 en la Arena CDMX, al perder por nocaut técnico.

Ganador: El Abrahaham ante Nando por nocaut técnico en el segundo round

El Abrahaham vence a Nando en la segunda pelea de Supernova Génesis 2026 (captura de pantalla)

Segunda pelea de Supernova Génesis 2026 en la Arena CDMX

Bárbara de Regil continuó al mando de las presentaciones, y tocó el turno al venezolano Nando de enfrentar a El Abrahaham.

La pelea pactada en el peso semicompleto a tres rounds, continuó con las acciones en la Arena Ciudad de México, llevando al réferi Gabriel Rico como encargado de impartir justicia.

El Abrahaham dominó a Nando en el primer round en Supernova Génesis 2026

Nando salió con mucho ímpetu en el primer round, pero el Abrahaham aprovechó su mayor estatura y alcance para dominar a su rival.

Nando recibió la cuenta de protección del réferi poco antes de terminar los primeros tres minutos, perdiendo un punto en las tarjetas de los jueces.

El descanso entre rounds fue un oasis para Nando, quien necesitaba aire para volver a la pelea.

Le paran la pelea a Nando en el segundo round ante El Abrahaham

El Abrahaham no dejó salir avante en el segundo round a su oponente en Supernova Génesis 2026, y con su implacable castigo obligó al réferi a volver a contarle la cuenta de protección a Nando.

Tras pedirle que tirara golpes, el juez de ring se cansó y no permitió que terminará el segundo round dando ganador a El Abrahaham sobre un castigado Nando.