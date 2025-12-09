La influencer mexicana Mercedes Roa, conocida por su contenido dedicado al futbol, sufrió un percance en Marsella, Francia.

Pues Mercedes Roa fue atacada por unos sujetos mientras ella se encontraba con unos amigos. Afortunadamente, se reporta que no sufrió heridas graves y está fuera de peligro.

¿Quién es Mercedes Roa?

Mercedes Roa es una influencer mexicana que destaca por su contenido de futbol en general, llegando a posicionarse como una de las creadoras más importantes de dicho deporte.

Mercedes Roa (Instagram/mercedes_roa)

¿Qué edad tiene Mercedes Roa?

Mercedes Roa nació el 24 de abril del año 2000, actualmente tiene 25 años.

¿Quién es el esposo de Mercedes Roa?

Se sabe que Mercedes Roa tenía un novio que militaba en el Club América; se desconoce si continua en dicha relación.

Mercedes Roa (@mercedes_roa)

¿Qué signo zodiacal es Mercedes Roa?

Al haber nacido el 24 de abril, Mercedes Roa es del signo de Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Mercedes Roa?

Mercedes Roa no tiene hijos o hijas.

Mercedes Roa (@mercedes_roa)

¿Qué estudió Mercedes Roa?

No hay detalles del nivel de escolaridad o institución académica a la que haya asistido Mercedes Roa antes de convertirse en influencer.

¿En qué ha trabajado Mercedes Roa?

Mercedes Roa empezó su carrera como futbolista en categorías inferiores y de estilo callejero.

Posteriormente decidió compartir sus habilidades, además de dar consejos para mejorar la técnica a través de TikTok, donde cuenta con más de 11 millones de seguidores.

Además en 2023 fue la presidenta del Club de Cuervos de la Kings League, siendo parte de la organización hasta 2024, al renunciar por acoso digital por parte de aficionados de la liga.

Mercedes Roa fue atacada en Francia

De acuerdo con reportes de medios locales, Mercedes Roa fue víctima de un ataque físico en la madrugada de este lunes 8 de diciembre en Marsella, Francia.

Según los reportes, Mercedes Roa se encontraba con unos amigos, cuando le preguntaron a otro grupo de personas si tenían “fuego” para prender un cigarro.

Estas personas los atacaron, al principio una amiga de la mexicana trató de calmar la cosas; pero fue agredida, por lo que Mercedes Roa intervino, resultando lesionada.

Aunque sus heridas requirieron atención médica inmediata, el también influencer, PipePunk, dio a conocer que las lesiones de su amiga no fueron de gravedad y está fuera de peligro.

Por su parte las autoridades de Francia señalaron que detuvieron a varios de los agresores y se encuentran investigando el caso.