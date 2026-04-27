Milica ganó por decisión unánime a Kim Shantal, en la primera pelea de Supernova Génesis 2026 en la Arena CDMX.

Ganadora: Milica ante Kim Shantal

Así inició Supernova Génesis 2026 en la Arena CDMX

Con Bárbara de Regil como presentadora especial, la argentina Milica caminó al ring de Supernova Génesis 2026 para abrir las hostilidades.

Enfundada en un equipo en color rosa, Milica se mostró lista para conocer a su rival, quien ocupó de último momento el lugar dejado por Ari Geli.

La rival secreta fue presentada por la propia Ari Geli, quien apareció en escena para ofrecer disculpas a los fan de Supernova Génesis por no poder presentarse en el evento.

La española abrazó a quien habría sido su rival, y agradeció a la organización por respaldar su decisión.

Con el rostro cubierto, Kim Shantal ingresó hasta el ring para encarar el primero de dos retos en la noche, pues también peleará ante Alana Flores.

Kim Shantal suplió a Ari Geli ante Milica (Captura de pant)

Milica dominó el primer round en Supernova Génesis 2026

Milica demostró desde el primer round que llegó lista a la pelea, y dominó a Kim Shantal de principio a fin.

La rival de Milica recibió la cuenta de protección de la réferi, debido al castigo recibido en la pelea.

Kin Shantal emparejó la pelea en Supernova Génesis ante Milica

El descanso le sirvió a Kim Shantal, quien puso en malas condiciones a Milica.

El resultado de la pelea quedó abierto para definirse en el tercero y último round del combate.

Duelo parejo en el último round de Supernova Génesis 2026

El último round entre Milica vs Kim Shantal fue el más parejo, con ambas cansadas por el trajín de la pelea.

La ganadora fue definida por los jueces encargados del primero combate en Supernova Génesis 2026.