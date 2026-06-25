Croacia vs Ghana se enfrentan en partido del Grupo L en el Mundial 2026. Transmite ViX el sábado 27 de junio a las 15 horas.
- Partido: Croacia vs Ghana
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Viernes 26 de junio del 2026
- Horario: 15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Lincoln Financial Field
- Transmisión: ViX
Croacia vs Ghana: Día del partido del Grupo L del Mundial 2026
El sábado 27 de junio de 2026 será el partido Croacia vs Ghana del Mundial 2026, tercer duelo de ambas selecciones del Grupo L.
Croacia vs Ghana: Hora para ver el partido del Grupo L del Mundial 2026
Croacia vs Ghana iniciará a las 15 horas, tiempo del centro de México en el Lincoln Financial Field, de Filadelfia, Estados Unidos.
Croacia vs Ghana: Canal para ver el partido del Grupo L del Mundial 2026
Croacia vs Ghana podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Croacia vs Ghana
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Viernes 26 de junio del 2026
- Horario: 15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Lincoln Financial Field
- Transmisión: ViX
¿En qué grupo se encuentran Croacia y Ghana en el Mundial 2026?
Croacia y Ghana se encuentran en el Mundial 2026, y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.
Croacia y Ghana comparten el Grupo L junto a Inglaterra y Panamá, por lo que las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.