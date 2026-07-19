Leena Al Ashqar es una administradora deportiva y empresaria de origen libanés, reconocida internacionalmente por ser la esposa de Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Aunque mantiene un perfil privado y alejado de los reflectores, ha sido una figura cercana al entorno del fútbol internacional debido a su vínculo con uno de los dirigentes deportivos más importantes del mundo.

La noticia más destacada reciente relacionada con Leena Al Ashqar fue su participación en eventos oficiales vinculados al ciclo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde acompañó a Gianni Infantino en actos protocolarios y ceremonias internacionales.

¿Quién es Leena Al Ashqar?

Leena Al Ashqar es una profesional libanesa originaria de Beirut, conocida por su experiencia inicial en la administración deportiva y por su relación con el desarrollo institucional del fútbol en Medio Oriente.

Durante los primeros años de su trayectoria trabajó en la Federación Libanesa de Fútbol, donde estuvo involucrada en tareas de organización y gestión deportiva. En ese periodo conoció a Gianni Infantino, quien entonces se desempeñaba como abogado vinculado a la UEFA.

Con el paso de los años, Al Ashqar se convirtió en una figura de apoyo dentro de la trayectoria internacional de Infantino, manteniendo siempre un bajo perfil mediático.

¿Qué edad tiene Leena Al Ashqar?

Leena Al Ashqar mantiene en privado su fecha de nacimiento y edad. No existen registros biográficos públicos confirmados que permitan establecer estos datos con precisión.

¿Leena Al Ashqar tiene pareja?

Sí. Leena Al Ashqar está casada con Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

La pareja contrajo matrimonio en 2001 y desde entonces ha mantenido una relación alejada de la exposición mediática, acompañando el crecimiento profesional del dirigente deportivo suizo-italiano.

¿Qué signo zodiacal es Leena Al Ashqar?

No existe una fecha de nacimiento pública y confirmada de Leena Al Ashqar, por lo que no es posible determinar su signo zodiacal ni sus características asociadas de manera verificable.

¿Leena Al Ashqar tiene hijos?

Sí. Leena Al Ashqar y Gianni Infantino tienen cuatro hijas:

Shania Serena Infantino

Alessia Infantino

Dhalia Nora Infantino

Sabrina Infantino

¿Qué estudió Leena Al Ashqar?

Los detalles sobre la formación académica de Leena Al Ashqar se mantienen bajo reserva y no existen registros públicos confirmados sobre una licenciatura o estudios universitarios específicos.

¿En qué ha trabajado Leena Al Ashqar?

Leena Al Ashqar es conocida principalmente por su experiencia en la administración deportiva y por su presencia dentro del entorno del fútbol internacional a través de su relación con Gianni Infantino.

Su trayectoria profesional incluye: