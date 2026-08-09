Orlando City vs León continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este sábado 8 de agosto en la Jornada 2 del torneo.
La Leagues Cup 2026 enfrentó en un duelo vital para sus aspiraciones a Orlando City vs León, cita que terminó 2-1 para La Fiera.
Marcador: Orlando City 1-2 León
Orlando City vs León: así fue el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026
En el partido Orlando City vs León de la Jornada 2 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un gran duelo.
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Así fueron los tres goles del partido Orlando City vs León:
- Minuto 38: Marco Pasalic adelanta al Orlando City 1-0 León
- Minuto 54: Juan José Guevara empata el marcador para León
- Minuto 72: Daniel Arcila le dio la vuelta al partido con el 2-1 para León
¿Cuándo vuelven a jugar Orlando City y León en la Leagues Cup?
Orlando City disputará la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026 frente a San Luis el miércoles 12 de agosto.
León cerrará la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 ante Inter Miami, también el miércoles 12 de agosto.