Panamá vs Inglaterra se enfrentan en partido del Grupo L en el Mundial 2026. Transmite ViX el sábado 27 de junio a las 15 horas.

Partido: Panamá vs Inglaterra

Fase: Fase de grupos

Fecha: Sábado 27 de junio del 2026

Horario: 15 horas, tiempo del centro de México

Sede: MetLife Stadium

Transmisión: ViX

Panamá vs Inglaterra: Día del partido del Grupo L del Mundial 2026

El sábado 27 de junio de 2026 será el partido Panamá vs Inglaterra del Mundial 2026, tercer duelo de ambas selecciones del Grupo L.

Panamá vs Inglaterra: Hora para ver el partido del Grupo L del Mundial 2026

Panamá vs Inglaterra iniciará a las 15 horas, tiempo del centro de México en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Panamá vs Inglaterra: Canal para ver el partido del Grupo L del Mundial 2026

Panamá vs Inglaterra podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Panamá vs Inglaterra

Fase: Fase de grupos

Fecha: Sábado 27 de junio del 2026

Horario: 15 horas, tiempo del centro de México

Sede: MetLife Stadium

Transmisión: ViX

¿En qué grupo se encuentran Panamá e Inglaterra en el Mundial 2026?

Panamá e Inglaterra se encuentran en el Mundial 2026, y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.

Panamá e Inglaterra comparten el Grupo L junto a Croacia y Ghana, por lo que las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.