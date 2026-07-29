México dominó el surf en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con dos medallas de oro conseguidas por los hermanos Jonathan y Juan Pablo Melendres.

Jonathan Melendres se coronó en la modalidad de longboard tras vencer al panameño Agustín Cedeño, logrando revancha de su derrota en los Panamericanos de Panamá.

Juan Pablo Melendres, por su parte, conquistó el oro en SUP Surf masculino, cerrando con broche de oro la participación mexicana en Playa Encuentro, donde la delegación sumó cuatro preseas en total.

México domina el surf de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La Playa Encuentro en Santo Domingo 2026 vio competir a los mejores surfistas de la región durante cinco días que duró la disciplina en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Sobre esas olas México dominó las actividades y este miércoles finalizó como campeón al obtener un total de cuadro medallas: dos oros, una plata y un bronce.

Jonathan Melendres ganó el oro en la prueba de surf de Santo Domingo 2026 (@conade)

Así cayeron los oros para México en el surf de Santo Domingo 2026

Los nayaritas Jonathan Melendres y Heriberto Torres ganaron el oro y bronce en tabla longboard este miércoles 29 de julio, como parte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

El oro llegó luego de que Melendres derrotó 13.60 sobre 12.27 al panameño Agustín Cedeño.

La delegación mexicana cerró con broche de oro su actividad en el surf, con el 1-2 en SUP gracias a las actuaciones de Juan Pablo Melendres y Giovanni Bercian con puntuaciones de 14.60 y 11.06.

México lideró el medallero del surf gracias a que dos de sus dos medallas fueron de oro, le siguió por Puerto Rico con 4 metales y Venezuela con 2.