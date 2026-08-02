Spider-Man: Un Nuevo Día comienza fuerte su recorrido en cines, pues apenas en su primer fin de semana logró una taquilla cercana a los mil millones de dólares (17.3 mil mdp), cifra que a algunas producciones les toma varias semanas.

Con esto, Spider-Man: Un Nuevo Día está a solo un par de días de convertirse en la película más taquillera de todo 2026.

Spider-Man: Un Nuevo Día logra una taquilla de 927 mdd en su primer fin de semana

De acuerdo con los reportes de analistas, en su primer fin de semana, Spider-Man: Un Nuevo Día logró 927 millones de dólares (16 mil mdp) en todo el mundo.

Con esto, Spider-Man: Un Nuevo Día logra ser un éxito absoluto en tan solo unos días, pues su presupuesto fue de 225 mdd (3.9 mil mdp), por lo que necesitaba alrededor de 700 mdd (12 mil mdp) para entregar ganancias.

Spider-Man: Brand New Day (Sony)

Dada esta gran apertura, Sony ya está recibiendo dinero de la nueva entrega de Spider-Man, por lo que no tienen que esperar a que la taquilla se estabilice o recurrir a líneas de ingresos externas para compensar al producto.

Ahora se espera que la película llegue a los mil millones de dólares (17.3 mil millones de pesos) en unos cuantos días; analistas creen que lo logrará para el miércoles 5 de agosto.

México es uno de los países más fuertes de Spider-Man: Un Nuevo Día en taquilla

Si bien Estados Unidos contribuyó con gran parte de la taquilla de Spider-Man: Un Nuevo Día con 355 mdd (6.1 mil mdp), México se ha establecido como uno de los 5 mercados más fuertes de la película.

En nuestro país, Spider-Man: Un Nuevo Día hizo la increíble cantidad de 664 millones de pesos en su primer fin de semana en la cartelera, siendo el cuarto territorio más importante del filme y la película número 1 del país en este fin de semana.

Analistas consideran que, si no sucede nada extraño, Spider-Man: Un Nuevo Día podría llegar a los 100 mdd (1.7 mil mdp) en México, algo pocas veces visto para una película en esta parte del mundo.

El top 5 de Spider-Man: Un Nuevo Día en cuanto a recaudación queda de la siguiente manera:

Estados Unidos - 355 mdd (6.1 mil mdp)

China - 121 mdd (2 mil mdp)

Reino Unido - 49 mdd (850 mdp)

México - 38.3 mdd (664 mdp)

Francia - 26.6 mdd (461 mdp)