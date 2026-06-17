Inglaterra y Croacia se verán las caras en el primer duelo del Grupo L del Mundial 2026 con Harry Kane y Luka Modric como protagonistas de dicho encuentro.

El partido Inglaterra vs Croacia, correspondiente al Grupo L, se disputa en el Estadio AT&T de Dallas y define el rumbo que tomarán ambas selecciones con Harry Kane y Luka Modric enfrentándose en el Mundial 2026.

Harry Kane buscará revancha ante la Croacia de Luka Modric

El duelo entre Inglaterra y Croacia pone como favorito al equipo de Harry Kane, quien llega a este partido tras conquistar la Bota de Oro con el Bayern Múnich en la Bundesliga.

Pese a ello, Luka Modric, con 40 años de edad, disputa su quinta Copa Mundial de la FIFA con el objetivo de guiar a su generación dorada hacia otra hazaña como en el Mundial de Rusia 2018.

Además, el factor revancha está latente, recordando la semifinal de Rusia 2018 donde los de Luka Modric eliminaron al equipo de Harry Kane.

Kane contra Modric, el duelo que roba reflectores en Inglaterra vs Croacia. (Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

Inglaterra llega con la portería en ceros al Mundial 2026

Otro factor que pone a Inglaterra como favorita ante Croacia es que durante las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, los ingleses comandados por Harry Kane no recibieron goles.

Por su parte, Croacia, tiene un mediocampo liderado por Modric y Mateo Kovacic, quienes intentarán romper esa racha que mantiene a Inglaterra sin goles en su contra.