Grupo Ollamani, propietario de las Águilas del América y del Estadio Banorte, reportó una pérdida neta consolidada de 548.2 millones de pesos en su más reciente informe financiero.

Entre los principales factores destacan las obras de remodelación del inmueble rumbo al Mundial 2026, que impactaron de manera significativa sus ingresos.

El reporte financiero correspondiente al cierre de junio de 2026, encendió las alertas tanto en el ámbito bursátil como en el deportivo.

No obstante, la empresa advirtió que el resultado aún no refleja el impacto financiero de julio, por lo que las pérdidas podrían incrementarse cuando se presente el informe del tercer trimestre.

A continuación, te explicamos por qué Grupo Ollamani perdió 548 millones de pesos durante el Mundial 2026 y qué factores influyeron en este resultado.

Estadio Banorte, Estadio Ciudad de México. (Andrea Murcia/Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

¿Por qué Grupo Ollamani perdió 548 millones de pesos?

De acuerdo con un reporte de ESPN, los números rojos de Grupo Ollamani responden a una combinación de decisiones estratégicas y circunstancias extraordinarias relacionadas con la preparación del Estadio Banorte para el Mundial 2026.

El principal factor fue el cierre y la remodelación del inmueble, trabajos realizados para cumplir con los requisitos de la FIFA como sede del partido inaugural de la Copa del Mundo.

Esta situación provocó una fuerte disminución en el flujo de efectivo por la suspensión de actividades dentro del inmueble.

Los ingresos que dejaron de percibirse incluyen:

Venta de boletos para partidos y conciertos

Consumo de alimentos, bebidas y concesiones

Renta de palcos, suites y espacios publicitarios durante los eventos

A ello se sumaron los gastos operativos y las inversiones de capital (CapEx).

Aunque el estadio permaneció sin eventos, los costos fijos continuaron, mientras que las obras de modernización demandaron una importante inversión en infraestructura tanto dentro como en los alrededores del inmueble.

Otro factor fue la mudanza temporal del Club América al Estadio Ciudad de los Deportes.

El cambio redujo la asistencia promedio y el consumo de los aficionados en comparación con los niveles que históricamente registraba el Estadio Banorte, lo que también afectó los ingresos del segmento deportivo del grupo.

Club Améric (Jose Hernandez)

¿Cuánto más podrían aumentar las pérdidas de Grupo Ollamani tras el Mundial 2026?

Al 30 de junio de 2026, una pérdida neta consolidada de 548.2 millones de pesos, cifra que incluye un impacto negativo aproximado de 557.2 millones de pesos derivado de las llamadas Operaciones FIFA, relacionadas con actividades extraordinarias y de carácter no recurrente.

En su comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la compañía señaló que estos resultados no representan el comportamiento ordinario de su operación , debido al impacto temporal generado por la organización del Mundial 2026.

Sin embargo, las pérdidas aún podrían aumentar. El informe sólo contempla los resultados financieros hasta junio, por lo que el desempeño de julio se dará a conocer en el reporte correspondiente al tercer trimestre de 2026.

Durante ese mes se celebró el partido entre México e Inglaterra en el Estadio Banorte, por lo que los ingresos y gastos asociados a ese periodo todavía no han sido incorporados al balance financiero.

Pese a este escenario, Grupo Ollamani logró amortiguar parte del impacto económico; entre otros factores, por el acuerdo alcanzado con la FIFA respecto a los derechos de los propietarios de palcos y plateas.

La empresa desembolsó más de mil millones de pesos para garantizar el respeto de esos derechos durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.