Portugal debutó este miércoles 17 de junio en el Mundial 2026 y la cita estuvo llena de nostalgia, cuando durante la ceremonia de los himnos, la selección lusa le rindió un homenaje a Diogo Jota.

Durante el himno nacional, la selección de Portugal rindió homenaje a Diogo Jota, recordando a un futbolista cuya ausencia todavía pesa en el mundo del futbol.

Más tarde, el mediocampista Joao Neves anotó el primer gol del partido para Portugal y lo celebró apuntando al cielo en dedicatoria directa a Diogo Jota.

Invitados especiales en el homenaje a Diogo Jota en el Mundial 2026

Los padres del Diogo Jota, Joaquim e Isabel Silva, viajaron a Estados Unidos como invitados especiales de la Federación Portuguesa de Fútbol para presenciar el debut luso en el Mundial 2026.

El jugador portugués Diogo Jota murió en el 2025 en un accidente automovilístico que impactó al mundo del futbol.

Los seleccionados de Portugal portan una pulsera en homenaje a Diogo Jota. (Karen Warren / AP Photo/Karen Warren)

Diogo Jota “juega” con Portugal el Mundial 2026

Cabe recordar que el director técnico de Portugal, Roberto Martínez, incluyó de forma simbólica a Diogo Jota en la lista oficial para el Mundial 2026.

Además, todo el plantel de Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, disputa el torneo portando una pulsera con los colores de la bandera de Portugal que lleva grabado el nombre de Diogo Jota en el reverso.

Rubén Neves, en lo personal, decidió llevar el dorsal número 21 en honor de Diogo Jota, y se tatuó la imagen del atacante en su pierna izquierda.