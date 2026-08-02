El Paris Saint-Germain continúa trabajando en la incorporación del atacante español Ferran Torres y sostuvo una nueva ronda de conversaciones con el entorno del futbolista, aunque la decisión final dependerá exclusivamente del propio jugador.

De acuerdo con los reportes más recientes, el PSG mantiene un fuerte interés en reforzar su ofensiva con el delantero del Barcelona, Ferran Torres, al considerar que reúne las características ideales para potenciar el ataque del equipo parisino de cara a la próxima temporada.

Barcelona no tiene intención de vender a Ferran Torres

La directiva azulgrana considera a Ferran Torres una pieza importante dentro del proyecto deportivo y su prioridad es mantenerlo en la plantilla. Aun así, el club catalán estaría dispuesto a escuchar ofertas únicamente si el propio futbolista expresa su deseo de cambiar de equipo.

El primer paso será conocer la postura de Ferran Torres, quien deberá valorar si desea continuar peleando por un lugar en el conjunto blaugrana o aceptar un nuevo desafío en la Ligue 1 con el vigente campeón de Europa.

Ferran Torres, futbolista. (Julio Cortez/AP / AP Photo/Julio Cortez)

Su experiencia en clubes como Valencia, Manchester City y Barcelona, además de su recorrido con la selección española, lo convierten en uno de los atacantes más atractivos del mercado.

PSG considera a Ferran Torres como una pieza clave

En el PSG consideran que la versatilidad de Ferran Torres para desempeñarse como extremo o delantero centro puede aportar variantes al esquema ofensivo del equipo.

No obstante, el desenlace de la operación dependerá de la voluntad del jugador que todavía pertenece al Barcelona.