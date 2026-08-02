Pumas vs León continuaron con la actividad en la Liga Femenil BBVA este domingo 2 de agosto en el Estadio Olímpico Universitario.

La Liga Femenil BBVA vio rodar el balón en la frontera, donde el Pumas vs León terminó a favor de la Fiera.

Marcador: Pumas 2-5 León.

Pumas vs León: así fue el partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA

En el partido Pumas vs León de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA, felinas y leonas protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para las visitantes con marcador de 2-3.

Un triunfo valioso para el León ante Pumas femenil, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada temporada.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Pumas vs León:

Minuto 6: Autogol de Selene Cortés (León)

Minuto 14: Gol de Chelsea Le (León)

Minuto 25: Gol de Stephanie Ribeiro (Pumas)

Minuto 38: Gol de Marissa Garcia (León)

Minuto 45+1: Gol de Chelsea Le (León)

Minuto 70: Gol de Rubí Soto (León)

Minuto 90+4: Gol de Itzell Aleman (León)

León impone condiciones y humilla a Pumas en la Jornada 1. (Adrian Macias / Adrian Macias)

¿Cuándo vuelven a jugar Pumas y León en la Liga Femenil BBVA?

Pumas visitará al Necaxa en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.

León, por su parte, enfrentará a Tigres con el objetivo de buscar los tres puntos.