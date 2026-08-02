Este domingo 2 de agosto de 2026, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que detuvo a Iván Martín “N”, presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez.

A través de un comunicado la Fiscalía jalisciense dio más detalles de su captura la cuál ocurrió el pasado 1 de agosto tras obtener los mandamientos judiciales necesarios para una orden de cateo en colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, Jalisco.

Tras un operativo es que pudieron capturar al presunto criminal responsable de dicho feminicidio.

Esta captura ocurre luego de la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, el “R1″, quién también estaba vinculado con el feminicidio de la empresaria e influencer de belleza en Jalisco, así como con el asesinato de Carlos Manzo.

Así fue la captura de Iván Martín “N”, presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez

Las autoridades de Jalisco dieron una cronología de cómo ocurrió la captura de Iván Martín “N”, del pasado sábado 1 de agosto.

Fue a través de un operativo desplegado por agentes de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, en estrecha coordinación con elementos del Ejército Mexicano y Agentes de la Guardia Nacional.

De las investigaciones se desprende que los involucrados utilizaron dos vehículos para la agresión: una motocicleta y un automóvil color blanco.

Para lograr su escape fueron auxiliados por el vehículo blanco, como se corroboró a través del oportuno monitoreo y seguimiento de las cámaras del C5 y cámaras de video particulares.

Iván Martín “N” fue aprehendido debido a su posible participación previa, durante y posterior al ataque a Valeria Márquez.

Del mismo modo, en apego estricto a la investigación de este caso, ayer se desahogó un cateo que permitió localizar importantes indicios.

Esto hallaron tras la captura de Iván Martín “N”, coautor material del feminicidio de Valeria Márquez

En un domicilio de la colonia San Juan de Ocotán, Zapopan, donde se capturó a Iván Martín “N” se localizaron entre la noche de ayer y la madrugada de hoy: