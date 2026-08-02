La etapa de Pedro Caixinha al frente de FC Juárez estaría llegando a su fin, pues luego de la contundente derrota por 5-1 frente a Pumas en la Jornada 3 del Apertura 2026, la directiva de los Bravos habría tomado la decisión de poner fin al proyecto encabezado por el estratega portugués.

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, la salida de Pedro Caixinha se dará de mutuo acuerdo, poniendo fin a un ciclo que nunca logró despegar desde su llegada al club a finales de 2025.

Pedro Caixinha no tuvo un buen arranque en la Liga MX

En las primeras tres jornadas del torneo, FC Juárez sufrió derrotas consecutivas ante Puebla (1-0), Chivas (1-0) y Pumas (5-1), quedando en el último lugar de la clasificación y mostrando serios problemas tanto en defensa como en ataque.

A este complicado panorama se sumó la sanción impuesta por la FIFA al club fronterizo, la cual le impide registrar nuevos futbolistas de manera indefinida. La imposibilidad de reforzar la plantilla limitó las opciones del cuerpo técnico y complicó aún más el panorama para competir en el inicio del campeonato.

Pese a las expectativas que generó su contratación por su experiencia en el futbol mexicano y en el extranjero, Pedro Caixinha no consiguió darle estabilidad al equipo ni establecer un estilo de juego que permitiera competir con regularidad.

FC Juárez buscará nuevo DT para el Apertura 2026

La goleada recibida en Ciudad Universitaria ante Pumas terminó por evidenciar el mal momento que atraviesa la institución de FC Juárez.

Con la salida del entrenador portugués prácticamente definida, la directiva de FC Juárez deberá actuar con rapidez para encontrar a su sustituto y tratar de revertir el complicado inicio de torneo.