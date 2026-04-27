Supernova Génesis 2026 quedó atrás y la edición 2027 ya está en la mente de los fans del boxeo de exhibición.

La expectativa de cara a la próxima edición del evento en 2027 que reúne a influencers y creadores de contenido sobre el ring crecerá conforme pasen los días, para conocer fecha y posibles combates.

Posibles peleas para Supernova 2027:

Milica vs Alana Flores

Karely Ruiz vs Ari Geli

Aaron Mercury vs Juan de Dios Pantoja

Milica buscará sacar del retiro a Alana Flores

Los retos surgieron en Supernova Génesis 2026, destacando el fecho por Milica, quien busca un nuevo duelo con Alana Flores.

Sin embargo, luce complicado que ocurra esa pelea debido a que Alana Flores decidió retirarse del boxeo de exhibición.

Milica quiere pelear con Alana Flores (@milica_yb / Instagram )

Karely Ruiz se quedó con ganas de más peleas

Karely Ruiz, quien entró de última hora a Supernova Génesis 2026, no se conformó con vencer con claridad a Kim Shantal, así que ya tiene en la mira a su siguiente rival.

Supernova 2027 podría enfrentar a Karely Ruiz vs Ari Geli, quien en la edición 2026 no pudo presentarse abandonando la cartelera de último minuto.

Karely Ruiz ganó en Supernova Génesis 2026 (@supernovaboxing)

Aaron Mercury lanzó reto tras noquear a Mario Bautista

Aaron Mercury, quien noqueó a Mario Bautista en Supernova Génesis 2026, lanzó un desafío directo a Juan de Dios Pantoja, para encontrarse en el siguiente evento del concepto de boxeo de exhibición.

La Arena CDMX fue testigo de combates que marcaron el rumbo del proyecto y los protagonistas de los combates abrieron el camino para la siguiente parada.

Nocaut de Aaron Mercury sobre Mario Bautista (captura de pantalla)

Supernova Génesis: Resultados del segundo evento

A continuación te compartimos los resultados de Supernova Génesis 2026, celebrado el domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

Estos fueron los resultados de Supernova Génesis: