Flor Vigna ganó Supernova: Génesis y no descarta pelear con Gala Montes en la siguiente edición del evento de box amateur.

Gala Montes estuvo presente en la pelea de Flor Vigna y Alana Flores, incluso celebró que la argentina haya ganado.

Flor Vigna quiere pelear con Gala Montes en el siguiente Supernova

Durante su visita en Sale el Sol, Flor Vigna reveló que le gustaría pelear con Gala Montes, pues sabe que sería una contrincante fuerte y admira su carrera.

Gala Montes fue parte de Supernova: Orígenes y perdió ante Alana Flores, quien estuvo invicta hasta su pelea con Flor Vigna.

Alana Flores perdió con Flor Vigna (@supernovaboxing)

La cantante argentina sabe que Gala Montes es una contrincante fuerte, incluso es más alta que ella, pues mide 1.68 y la actriz mide 1.73.

“Me gusta porque aparte ella es actriz, es cantante y es muy buena onda. Ella vino al camarín y me dijo cosas muy lindas, así que me gustaría” Flor Vigna

Flor Vigna adelantó que regresará a Supernova para defender su título, por lo que Gala Montes podría ser un opción para pelear.

Gala Montes pone una condición para regresar a Supernova

Tras celebrar la derrota de Alana Flores en Supernova: Génesis, Gala Montes compartió una historia en Instagram para confirmar que está dispuesta a regresar al ring.

Gala Montes compartió una foto con el cinturón de uno de los ganadores de Supernova: Génesis y mencionó que quiere volver a pelear, pero con una condición.

La actriz quiere que su contrincante tenga un peso y estatura similar al de ella para que no haya controversia como hace un año.

“Quiero uno de estos ¿contra quién me subirían? Que pese y mida lo mismo que yo”, escribió Gala Montes en su publicación.

Fue ahí cuando sus seguidores siguieron que se suba al ring con Flor Vigna y dispute su título en el Supernova 2027.