Yassine Bounou, mejor conocido como Bono, es un destacado portero nacido en Canadá que representa a la selección de Marruecos durante el Mundial 2026.

Juega como guardameta en el Al-Hilal de la Liga Profesional Saudí y es considerado uno de los mejores porteros de su generación y del fútbol africano.

¿Quién es Yassine Bono, portero de Marruecos?

Yassine Bounou, mejor conocido como Bono, es un destacado futbolista profesional marroquí que juega como portero.

Yassine Bono, portero de Marruecos (@bounouyassine_bono / Instagram )

Actualmente milita en el Al-Hilal Saudi F. C. de la Liga Profesional Saudí y es el portero titular de la selección nacional de Marruecos, donde se ha consolidado como una de sus máximas figuras históricas.

Yassine Bono nació el 5 de abril de 1991 en Montreal, Canadá, de padres marroquíes originarios de Casablanca.

A los tres años de edad, regresó con su familia a Marruecos, estableciéndose en la ciudad de Casablanca.

Debido a su lugar de nacimiento, posee la doble nacionalidad canadiense y marroquí, aunque desde joven eligió representar a la selección de Marruecos por su profunda conexión cultural y sueños de infancia.

Se le conoce mediáticamente como el “arquero de todos los continentes” debido al impacto directo que tiene su vida y su carrera en cada rincón del planeta.

Con una altura de entre 1,92 y 1,95 metros, destaca por su imponente presencia física y reflejos bajo los tres palos.

Una de las características más peculiares de Bono es su marcado acento argentino al hablar español, el cual adquirió durante su convivencia con futbolistas y técnicos de ese país en el Atlético de Madrid.

Es un apasionado hincha de River Plate y gran admirador de Ariel “El Burrito” Ortega. En diversas ocasiones ha manifestado su sueño de jugar en el fútbol argentino algún día.

Ha manifestado públicamente que, si en algún momento de su carrera jugara en el fútbol mexicano (Liga MX), le gustaría vestir la camiseta del Club América.

¿Cuántos años tiene Yassine Bono, portero de Marruecos?

Yassine Bono tiene 35 años de edad.

¿Quién es la esposa de Yassine Bono, portero de Marruecos?

Yassine Bono se encuentra casado con Imane Khallad.

¿Qué signo zodiacal es Yassine Bono, portero de Marruecos?

Yassine Bono es del signo zodiacal Aries.

Yassine Bono, portero de Marruecos (@bounouyassine_bono / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Yassine Bono, portero de Marruecos?

Yassine Bono e Imane Khallad tienen un hijo llamado Isaac.

¿Qué estudió Yassine Bono, portero de Marruecos?

Desde muy joven, Yassine Bono se enfocó en su trayectoria deportiva.

¿En qué ha trabajado Yassine Bono, portero de Marruecos?

Yassine Bono se formó en las categorías inferiores de Wydad Casablanca y debutó profesionalmente en 2010, llegando a jugar una final de la Liga de Campeones de la CAF.

Desarrolló gran parte de su carrera en la liga española. Pasó por el Atlético de Madrid (donde jugó principalmente en el filial), el Real Zaragoza y el Girona F. C., antes de alcanzar su mejor nivel en el Sevilla F. C.

Con el club sevillista ganó dos títulos de la UEFA Europa League (2020 y 2023). En la temporada 2021-22, hizo historia al convertirse en el primer portero del Sevilla en ganar el Trofeo Zamora como el menos goleado de la liga.

Además, llegó a anotar un gol profesional de último minuto contra el Real Valladolid en 2021.

Tras su exitoso paso por Europa, fue transferido al fútbol saudí al Al-Hilal, donde ha ganado títulos nacionales como la Liga Profesional Saudí y la Copa del Rey de Campeones.

Yassine Bono se convirtió en un héroe global durante el Mundial del 2022, liderando a Marruecos hasta un histórico cuarto puesto, la mejor actuación de cualquier selección africana en la historia de los mundiales.

Fue determinante en los octavos de final contra España, donde detuvo dos penales en la tanda definitiva.

Sus actuaciones lo llevaron a ser nominado como uno de los mejores porteros del mundo en los premios The Best de la FIFA y el Trofeo Yashin.

También fue parte fundamental de la selección que se coronó campeona de la Copa Africana de Naciones 2025.