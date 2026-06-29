Bart Verbruggen es un talentoso portero neerlandés que milita en el Brighton & Hove Albion y que actualmente se encuentra brillando en el Mundial 2026 tras sufrir una lesión de cadera.

Debido a su imponente estatura y habilidad con los pies, se ha posicionado como uno de los arqueros con mayor proyección en la Premier League, incluso hay un interés del Newcastle United por ficharlo.

¿Quién es Bart Verbruggen, portero de Países Bajos?

Bart Verbruggen es un futbolista profesional neerlandés que se desempeña como arquero y es considerado uno de los talentos más prometedores en su posición a nivel mundial.

Bart Verbruggen, portero de Países Bajos (@bartverbruggen1 / Instagram )

Actualmente, es el portero titular tanto del Brighton & Hove Albion en la Premier League inglesa como de la selección nacional de los Países Bajos.

Bart Verbruggen nació el 18 de agosto de 2002 en Zwolle, Países Bajos, ha destacado por su gran estatura, lo que le otorga una gran presencia bajo los tres palos.

Se le describe como un guardameta completo que no solo posee grandes reflejos y posicionamiento, sino también un excelente juego de pies, manteniendo precisiones de pase superiores al 70% incluso bajo presión rival.

Aunque inicialmente tenía estadísticas bajas en penaltis ganó notoriedad por ser el primer portero en detenerle uno a nivel profesional a Lamine Yamal durante un encuentro de la Nations League en 2025.

¿Cuántos años tiene Bart Verbruggen, portero de Países Bajos?

Bart Verbruggen tiene 23 años de edad.

¿Quién es la esposa de Bart Verbruggen, portero de Países Bajos?

Bart Verbruggen no tiene esposa o pareja pública conocida.

¿Qué signo zodiacal es Bart Verbruggen, portero de Países Bajos?

Bart Verbruggen es del signo zodiacal Leo.

Bart Verbruggen, portero de Países Bajos (@bartverbruggen1 / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Bart Verbruggen, portero de Países Bajos?

Bart Verbruggen no tiene hijos.

¿Qué estudió Bart Verbruggen, portero de Países Bajos?

Bart Verbruggen se formó en las academias de los clubes WDS’19 y NAC Breda, enfocándose en su desarrollo deportivo.

¿En qué ha trabajado Bart Verbruggen, portero de Países Bajos?

Bart Verbruggen debutó profesionalmente en el club belga R.S.C. Anderlecht en mayo de 2021. Durante su última temporada allí (2022-23), disputó 24 partidos y anotó 28 goles.

Se unió al equipo inglés Brighton & Hove Albion en julio de 2023, firmando un contrato hasta junio de 2028. Su valor de mercado se ha estimado en unos 40 millones de euros.

Debido a sus destacadas actuaciones, especialmente en el Mundial de 2026, ha despertado el interés de clubes como el Newcastle United, que lo considera un candidato ideal para renovar su portería.

Bart Verbruggen recibió su primera convocatoria en marzo de 2023 y debutó oficialmente con la selección de Países Bajos el 13 de octubre de 2023 contra Francia.

Fue el portero titular en la Eurocopa 2024, el torneo disputado en Alemania, donde los Países Bajos alcanzaron las semifinales.

Durante el Mundial 2026, Bart Verbruggen se ha consolidado como la figura clave del “Tornado Naranja”.

A pesar de sufrir una lesión de cadera en un amistoso previo contra Uzbekistán, logró recuperarse para liderar a su equipo en el torneo, destacando con actuaciones brillantes como la victoria 5-1 ante Suecia, donde realizó 7 atajadas.