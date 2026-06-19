La actuación de Kim Seung-gyu en el duelo entre México y Corea del Sur de este jueves 18 de junio quedó marcada por un acto que terminó siendo decisivo para la victoria de la Selección Méxicana.

Kim Seung-gyu, experimentado portero surcoreano, no logró controlar un balón dentro del área y dejó servido el gol que le dio el triunfo al Tricolor en la segunda jornada del Mundial 2026.

Pero ¿quién es Kim Seung-gyu? Te decimos todo lo que se sabe del portero de Corea del Sur en el Mundial 2026.

¿Quién es Kim Seung-gyu?

Kim Seung-gyu es uno de los porteros más experimentados en la historia reciente de Corea del Sur, debutó profesionalmente con el Ulsan Hyundai y rápidamente se consolidó como una de las grandes promesas del futbol asiático.

¿Quién es Kim Seung-gyu? (@Jinkyüng<33)

Ha participado en múltiples ediciones de la Copa Asiática y en cuatro Copas del Mundo:

Brasil 2014

Rusia 2018

Qatar 2022

Norteamérica 2026

Con más de 80 partidos defendiendo la portería de su país, es considerado uno de los guardametas más importantes que ha tenido Corea del Sur en los últimos años y una pieza clave en la generación.

¿Qué edad tiene Kim Seung-gyu?

La información señala que Kim Seung-gyu tiene 35 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Kim Seung-gyu?

Dado que Kim Seung-gyu nació el 30 de septiembre de 1990, su signo zodiacal es Libra.

¿Kim Seung-gyu está casado?

Kim Seung-gyu está casado con Kim Jin-kyung, modelo y actriz surcoreana que saltó a la fama luego de participar en el programa Korea’s Next Top Model de OnStyle y obtener el segundo lugar.

¿Quién es Kim Seung-gyu? (@Jinkyüng<33)

¿Kim Seung-gyu tiene hijos?

De acuerdo con la información, Kim Seung-gyu se perdió el nacimiento de su primera hija ya que tuvo que viajar para el Mundial 2026 antes del parto de su esposa.

¿Quién es Kim Seung-gyu? (@Jinkyüng<33)

¿Qué estudió Kim Seung-gyu?

Kim Seung-gyu realizó su formación académica en Corea del Sur mientras desarrollaba su carrera en categorías juveniles. Se formó futbolísticamente en la academia juvenil del Ulsan Hyundai.

¿Cuál es la trayectoria de Kim Seung-gyu?

Kim Seung-gyu se formó en las fuerzas básicas del club Ulsan Hyundai y debutó profesionalmente en 2006. Ganó la Liga de Campeones de la AFC 2012, uno de los títulos más importantes del futbol asiático.

En 2016, Kim Seung-gyu dio el salto a la J-League de Japón para fichar con el Vissel Kobe, donde permaneció durante varias temporadas y se consolidó como uno de los mejores guardametas del campeonato japonés.

Tras un breve regreso al Ulsan Hyundai en 2020, volvió a conquistar la Liga de Campeones de la AFC ese mismo año. Posteriormente defendió los colores del Kashiwa Reysol y, en 2022, se incorporó al Al-Shabab de Arabia Saudita.

Con la selección de Corea del Sur, Kim Seung-gyu debutó en 2013 y desde entonces ha sido un habitual en las convocatorias nacionales. Ha participado en diversas ediciones de la Copa Asiática y de la Copa Mundial.