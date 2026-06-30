Yahia Fofana es un destacado portero que nació en Francia y que representa internacionalmente a Costa de Marfil.

Con la selección nacional de Costa de Marfil ha tenido actuaciones sobresalientes, siendo pieza fundamental para la conquista de la Copa Africana de Naciones 2023 y ha sido sobresaliente en el Mundial 2026.

¿Quién es Yahia Fofana, portero de Costa de Marfil?

Yahia Fofana es un futbolista profesional que nació en Francia, pero representa a la selección de Costa de Marfil, desempeñándose en la posición de portero.

Yahia Fofana, portero de Costa de Marfil (@yahia.fofana_ / Instagram )

Actualmente milita en el Çaykur Rizespor de la Superliga de Turquía, donde ha tenido destacadas actuaciones.

Yahia Fofana nació el 21 de agosto de 2000, en París, Francia y posee raíces madrileñas. Utiliza el número 75 en su club y el 1 en la selección nacional de Costa de Marfil.

¿Cuántos años tiene Yahia Fofana, portero de Costa de Marfil?

Yahia Fofana tiene 25 años de edad.

¿Quién es la esposa de Yahia Fofana, portero de Costa de Marfil?

Yahia Fofana está casado y mantiene su vida familiar en bajo un perfil, por lo que no se conoce públicamente el nombre de su esposa.

A pesar de la discreción con la que maneja su relación, la prensa de Costa de Marfil y los aficionados la identifican como su apoyo incondicional.

Y ha sido captada en las tribunas apoyándolo, tanto en los partidos de su club como en la histórica participación de Costa de Marfil en el Mundial 2026.

¿Qué signo zodiacal es Yahia Fofana, portero de Costa de Marfil?

Yahia Fofana es del signo zodiacal Leo.

Yahia Fofana, portero de Costa de Marfil (@yahia.fofana_ / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Yahia Fofana, portero de Costa de Marfil?

Yahia Fofana tiene una hija, con quien se le ha visto posar en fotografías familiares compartidas por medios deportivos africanos.

¿Qué estudió Yahia Fofana, portero de Costa de Marfil?

Yahia Fofana se dedicó por completo a su desarrollo deportivo en Francia, logrando debutar en el futbol profesional a una temprana edad.

¿En qué ha trabajado Yahia Fofana, portero de Costa de Marfil?

Se formó en las categorías inferiores del club Le Havre AC y firmó su primer contrato profesional en julio de 2019.

Durante la temporada 2021-2022, se consolidó como el portero titular en la Ligue 2, disputando 35 partidos de liga.

Yahia Fofana se unió al club Angers SCO en la Ligue 1 con un contrato de cuatro años. Aunque inicialmente fue suplente, debutó en la máxima categoría francesa en septiembre de 2022.

Tras el descenso del equipo, fue fundamental en la campaña 2023-2024 para lograr el retorno a la Ligue 1 al terminar en segunda posición.

Fichó por el club turco Çaykur Rizespor en septiembre de 2025, donde mantiene la titularidad.

Yahia Fofana tuvo una trayectoria destacada en las categorías inferiores de Francia, representando al país desde la sub-16 hasta la sub-21 y participando en torneos como el Mundial Sub-17 de 2017.

Sin embargo, en 2023 decidió representar a la selección nacional de Costa de Marfil, debutando el 9 de septiembre de ese año ante Lesoto.

Sus logros más importantes con “Los Elefantes” incluyen:

Campeón de la Copa Africana de Naciones 2023: Fue una pieza clave en la conquista del tercer título continental para su país, siendo el portero titular durante la fase final del torneo.

Copa del Mundo 2026: Es el portero titular de su selección en el Mundial de 2026. En la fase de grupos, destacó por sus actuaciones contra Ecuador (victoria 1-0) y Alemania, donde a pesar de la derrota por 2-1, fue elogiado por su capacidad para sostener el resultado durante gran parte del encuentro.