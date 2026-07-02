Diogo Meireles da Costa, nacido el 19 de septiembre de 1999, es el portero titular de la selección de Portugal y capitán del FC Porto.

Reconocido por sus reflejos y gran juego de pies, ha sido decisivo en torneos como la Eurocopa 2024, donde detuvo tres penales en una misma tanda, y en la Nations League 2025, al frenar un disparo clave en la final contra España.

En el Mundial 2026 se ha consolidado como una de las grandes figuras del torneo y se le considera un “especialista en penales”.

Diogo Costa, portero de Portugal (@diogomcosta99 / Instagram )

¿Quién es Diogo Costa, portero de Portugal?

Diogo Meireles da Costa nació 19 de septiembre de 1999, es un futbolista profesional portugués que se desempeña como portero y es el actual capitán del FC Porto en la Primeira Liga.

Es ampliamente reconocido como el portero titular de la selección de Portugal, con la que ha disputado torneos de élite como el Mundial del 2022, la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026.

En la Eurocopa 2024, Costa se convirtió en el primer portero en la historia del torneo en detener tres penaltis en una misma tanda de desempate (contra Eslovenia en octavos de final).

Fue parte fundamental del equipo que ganó la Liga de Naciones de la UEFA en 2025, donde detuvo un penalti decisivo a Álvaro Morata en la final contra España.

Diogo Costa destaca por sus reflejos y tiempo de reacción excepcionales en los mano a mano, además tiene una gran capacidad táctica e inteligencia lo que permite la distribución del juego desde atrás tanto con pases cortos como largos.

Su excelente juego de pies, le permite iniciar jugadas de ataque desde la zona baja.

¿Cuántos años tiene Diogo Costa, portero de Portugal?

Diogo Costa tiene 26 años de edad.

¿Quién es la esposa de Diogo Costa, portero de Portugal?

Diogo Costa mantiene una relación desde 2016 con Catarina Machado.

¿Qué signo zodiacal es Diogo Costa, portero de Portugal?

Diogo Costa es del signo zodiacal Virgo.

Diogo Costa, portero de Portugal (@diogomcosta99 / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Diogo Costa, portero de Portugal?

Diogo Costa tiene dos hijos: Tomás Costa y Matilde Costa.

¿Qué estudió Diogo Costa, portero de Portugal?

Desde muy joven, Diogo Costa se dedicó por completo al futbol profesional.

¿En qué ha trabajado Diogo Costa, portero de Portugal?

De padres portugueses, se mudó a Portugal a los 7 años y se unió a la academia del FC Porto en 2011. Fue el sucesor designado por la leyenda Iker Casillas y heredó el dorsal 99 de Vítor Baía.

Diogo Costa se convirtió en el portero titular del primer equipo en 2021. Con el Porto ha conquistado múltiples títulos, incluyendo la Primeira Liga, la Copa de Portugal, la Copa de la Liga y la Supercopa.

En 2022, hizo historia en la Liga de Campeones al ser el primer portero en detener un penalti y dar una asistencia en un mismo partido. También posee el récord del club de más penaltis detenidos.

Su nivel ha despertado el interés de grandes clubes de la Premier League como el Manchester United, el Manchester City y el Chelsea, aunque el Porto ha mantenido su cláusula de rescisión en cifras elevadas.

Diogo Costa ha destacado en el Mundial 2026, donde ha sido calificado como una de las grandes figuras del torneo tras actuaciones destacadas, como en el encuentro frente a Colombia.