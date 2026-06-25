Marruecos vs Haití se enfrentaron en la Jornada 3 del Mundial 2026 con el objetivo de clasificarse en el Grupo C del Mundial 2026, pero fueron los marroquís los que salieron victoriosos por un marcador de 4-2.

Marcador: Marruecos 4-2 Haití

En el otro partido del Grupo C del Mundial 2026, Escocía enfrentó a Brasil, con la selección brasileña clasificando a la siguiente ronda.

Marruecos vs Haití: así fue el partido del Grupo C del Mundial 2026

El partido Marruecos vs Haití fue disputado por dos selecciones que quieren avanzar en el Mundial 2026, aunque ambos mostraron iniciativa en el cotejo.

Así fueron los goles del partido Marruecos vs Haití:

Minuto 10: Autogol de Bono (Marruecos)

Minuto 39: Gol de Hakimi (Marruecos)

Minuto 43: Gol de Wilson Isidor (Haití)

Minuto 45+1: Gol de Ismael Saibari (Marruecos)

Minuto 78: Gol de Soufiane Rahimi (Marruecos)

Minuto 89: Gol de Gessime Yassine (Marruecos)

¿Cómo quedó el Grupo C del Mundial 2026?

Tras el partido Marruecos vs Haití, así quedó la clasificación del Grupo C del Mundial 2026.

Así quedó el Grupo C:

Brasil | 7 puntos Marruecos | 7 puntos Escocia | 3 puntos Haití | 0 puntos

¿Cuándo vuelven a jugar Marruecos y Haití en el Mundial 2026?

Marruecos ya clasificó a la siguiente ronda del Mundial 2026, como parte del Grupo C del Mundial 2026.

En tanto, la Selección de Haití, quedó eliminada de la justa munidalista al quedar con únicamente un punto.

El siguiente partido para la Selección de Marruecos se conocerá en la medida que el resto de los grupos del Mundial 2026 se vayan definiendo.