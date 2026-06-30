El portero sueco Jacob Mikael Widell Zetterström, nacido el 11 de julio de 1998 en Estocolmo, se ha consolidado como una figura destacada tanto en el Derby County de la Championship inglesa como en la selección nacional de Suecia.

Con 1,97 metros de estatura y un perfil académico inusual, es apodado “el erudito”.

Su carrera refleja resiliencia: superó conmociones cerebrales en 2020 y una enfermedad viral en 2026.

Campeón de la Allsvenskan con Djurgårdens IF en 2019, hoy defiende la portería sueca en el Mundial 2026.

Jacob Zetterström, portero de Suecia (@jacobwzetterstrom / Instagram )

¿Quién es Jacob Zetterström, portero de Suecia?

Jacob Mikael Widell Zetterström nació el 11 de julio de 1998 en Estocolmo, es un futbolista profesional sueco.

Se desempeña como portero en el Derby County de la Championship inglesa y en la selección nacional de Suecia.

Con una estatura de 1,97 metros, es conocido no solo por su capacidad bajo los palos, sino también por su inusual perfil académico y personal.

Zetterström destaca por romper los estereotipos del futbolista tradicional al ser un apasionado de la lectura, lo que le ha valido el apodo de “erudito”.

Es nieto del reconocido pediatra Rolf Zetterström; su abuela, Jelena Rennerová, huyó de la Checoslovaquia comunista con la ayuda del ex primer ministro sueco Olof Palme.

La carrera de Jacob Zetterström ha estado marcada por la resiliencia:

Lesiones en la cabeza: En 2020, tras sufrir múltiples conmociones cerebrales , se planteó dejar el fútbol profesional y se tomó un año sabático, regresando con éxito en 2021.

, se planteó dejar el fútbol profesional y se tomó un año sabático, regresando con éxito en 2021. Salud reciente: A principios de 2026, enfrentó una misteriosa enfermedad viral que lo mantuvo fuera de las canchas por casi tres meses, aunque logró recuperarse a tiempo para el final de la temporada y el Mundial 2026.

¿Cuántos años tiene Jacob Zetterström, portero de Suecia?

Jacob Zetterström tiene 27 años de edad.

¿Quién es la esposa de Jacob Zetterström, portero de Suecia?

Jacob Zetterström no está casado, pero mantiene una relación sentimental desde hace varios años con su novia Märtha Zetterström.

Curiosamente, ambos comparten el mismo apellido únicamente por coincidencia, una peculiaridad que ha llamado la atención de los medios deportivos.

Jacob Zetterström, portero de Suecia (@jacobwzetterstrom / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Jacob Zetterström, portero de Suecia?

Jacob Zetterström es del signo zodiacal Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Jacob Zetterström, portero de Suecia?

Jacob Zetterström no tiene hijos.

¿Qué estudió Jacob Zetterström, portero de Suecia?

Jacob Zetterström estudió medicina en el Karolinska Institutet y realizó estudios en la Escuela de Economía de Estocolmo.

Posteriormente, se ha dedicado a estudiar historia del arte a distancia a través de la Universidad de Uppsala.

¿En qué ha trabajado Jacob Zetterström, portero de Suecia?

Jacob Zetterström comenzó su carrera en el IFK Lidingö antes de unirse al Djurgårdens IF en 2019.

Con este último club, se coronó campeón de la Allsvenskan (liga sueca) en 2019.

En agosto de 2024, fichó por el Derby County con un contrato de tres años. Se consolidó como el portero titular y su atajada ante el Bristol City fue elegida como la “Parada de la Temporada” del club en la campaña 2025/26.

Jacob Zetterström debutó con la selección de Suecia en enero de 2023 contra Islandia. Actualmente forma parte de la plantilla de Suecia para el Mundial 2026, donde ha sido titular en partidos clave como el enfrentamiento contra Japón.