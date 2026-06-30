El portero Hernán Galíndez ha construido una sólida trayectoria en el fútbol profesional, consolidándose como referente de la selección ecuatoriana.

Formado en Rosario Central, pasó por Quilmes antes de emigrar a Ecuador, donde se convirtió en figura y capitán de la Universidad Católica durante casi una década.

Posteriormente conquistó la Serie A de Ecuador 2022 con Aucas, jugó en Universidad de Chile y desde 2024 defiende la portería de Huracán en Argentina.

El liderazgo de Hernán Galíndez lo ha convertido en uno de los pilares de la Selección de Ecuador.

¿Quién es Hernán Galíndez?

Hernán Galíndez es un portero profesional que desarrolló gran parte de su carrera en Ecuador, país donde obtuvo la nacionalidad y alcanzó sus mayores éxitos deportivos.

Formado en Rosario Central, vivió su consolidación con Universidad Católica de Ecuador, club del que fue capitán durante casi una década. Posteriormente conquistó la Serie A de Ecuador con Aucas en 2022 y se convirtió en titular habitual de la selección ecuatoriana.

¿Qué edad tiene Hernán Galíndez?

Hernán Ismael Galíndez nació el 30 de marzo de 1987 en Rosario, Argentina, por lo que actualmente tiene 39 años.

¿Hernán Galíndez tiene pareja?

Sí. Está casado con Pamela Cersósimo, con quien contrajo matrimonio el 23 de diciembre de 2018.

¿Qué signo zodiacal es Hernán Galíndez?

Hernán Galíndez es Aries, signo del elemento fuego, tradicionalmente asociado con cualidades como el liderazgo, la determinación, la competitividad y la iniciativa.

¿Hernán Galíndez tiene hijos?

Sí. Hernán Galíndez tiene dos hijos con quienes suele compartir momentos familiares fuera de las canchas.

¿Qué estudió Hernán Galíndez?

Hasta el momento, no existen registros públicos verificables sobre estudios universitarios o formación académica superior del futbolista.

¿En qué ha trabajado Hernán Galíndez?

Hernán Galíndez ha construido una destacada carrera como portero profesional, desarrollándose en clubes de Argentina, Ecuador y Chile, además de consolidarse como uno de los referentes de la selección ecuatoriana.