Ørjan Nyland es un guardameta internacional noruego que actualmente no tiene equipo, luego de que su contrato con el Sevilla Fútbol Club de la Primera División de España llegó a su fin el 30 de junio de 2026.

Además de su buen rendimiento mostrado en la liga española, Ørjan Nyland tiene un papel protagónico con la selección de Noruega, incluyendo su participación histórica en el Mundial 2026.

¿Quién es Ørjan Nyland, portero de Noruega?

Ørjan Håskjold Nyland nació el 10 de septiembre de 1990 en Volda, Noruega.

Ørjan Nyland, portero de Noruega (@orjanhnyland1 / Instagram )

Es un futbolista profesional que se desempeñó como portero en el Sevilla FC de la Primera División de España y es el guardameta titular de la selección nacional de Noruega.

Ørjan Nyland se define como un portero polivalente, dominante en el área, con reflejos para atajar tiros y, sobre todo, con un excelente juego de pies y rango de pase.

Destaca por su serenidad y entereza, cualidades que busca transmitir a sus compañeros para liberarles de presión.

¿Cuántos años tiene Ørjan Nyland, portero de Noruega?

Ørjan Nyland tiene 35 años de edad.

¿Quién es la esposa de Ørjan Nyland, portero de Noruega?

Ørjan Nyland se encuentra casado con Marianne Ulvøy.

¿Qué signo zodiacal es Ørjan Nyland, portero de Noruega?

Ørjan Nyland es del signo zodiacal Virgo.

Ørjan Nyland, portero de Noruega (@orjanhnyland1 / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Ørjan Nyland, portero de Noruega?

Ørjan Nyland tiene tres hijos, con quienes se ha dejado ver en sus redes sociales.

¿Qué estudió Ørjan Nyland, portero de Noruega?

Ørjan Nyland priorizó su carrera deportiva desde muy joven, ingresando a la cantera del Volda TI y pasando al club Hødd a los 16 años para debutar profesionalmente.

¿En qué ha trabajado Ørjan Nyland, portero de Noruega?

Ørjan Nyland comenzó su carrera destacando rápidamente como una de las mayores promesas de su país.

Tras pasar por el futbol juvenil en IL Hødd, se consolidó como titular en 2010. Su momento cumbre llegó en 2012, cuando fue nombrado Jugador del Partido en la final de la Copa de Noruega, ayudando al club a ganar su primer título de copa.

Se unió al entonces campeón noruego Molde FK bajo la dirección de Ole Gunnar Solskjær.

Con el Molde ganó la liga (2014) y dos copas consecutivas (2013 y 2014). Fue nombrado Portero del Año en Noruega en 2014 y 2015.

Con el FC Ingolstadt 04 debutó en la Bundesliga contra el Borussia Dortmund. Vivió un descenso a la 2. Bundesliga antes de marcharse a Inglaterra.

Tuvo etapas de titularidad en el Championship con el Aston Villa, pero tras el ascenso a la Premier League y el fichaje de Emiliano Martínez, perdió protagonismo y rescindió su contrato.

Ørjan Nyland pasó por el Norwich City, Bournemouth y Reading en periodos cortos, sumando muy pocos minutos de juego.

Regresó a Alemania para el RB Leipzig como portero de emergencia tras la lesión de Péter Gulácsi. Aunque jugó poco, formó parte del equipo que ganó la Copa de Alemania 2023.

Llegó a Sevilla FC en agosto de 2023 como agente libre para cubrir la baja de Yassine Bono.

Aunque inicialmente fue suplente de Marko Dmitrović, se hizo con el puesto en la jornada 6 de la temporada 23/24 y no lo soltó gracias a su seguridad y juego de pies.

En mayo de 2024, el club amplió su contrato hasta junio de 2026.

A finales de 2025, perdió la titularidad ante Odysseas Vlachodimos bajo la dirección de Matías Almeyda, lo que generó rumores sobre una posible salida para buscar minutos antes de la cita mundialista.

Ørjan Nyland finalizó su contrato con el Sevilla FC al expirar su etapa de tres temporadas y no ser renovado. El guardameta noruego se despidió oficialmente en sus redes sociales y ante los medios tras el último partido de LaLiga, expresando un profundo cariño por el equipo y la afición.

Tras 66 encuentros defendiendo el arco nervionense, el club hispalense despidió al jugador con un video homenaje recordando sus mejores paradas.

Ørjan Nyland ha sido un fijo en la selección de Noruega a pesar de sus momentos de inactividad en clubes.

Ganó la medalla de bronce en el Europeo Sub-21 de 2013, siendo incluido en el equipo ideal del torneo junto a David de Gea.

Con la selección mayor de Noruega debutó en noviembre de 2013 y ha superado las 70 internacionalidades.

Fue el portero titular en la clasificación de Noruega para el Mundial 2026, rompiendo una sequía de 28 años sin participaciones mundialistas.

Ørjan Nyland se convirtió en el jugador noruego de más edad en debutar en una Copa del Mundo, con 35 años.