Mike Maignan es un destacado portero francés que actualmente lidera la defensa del AC Milan y la selección de Francia.

Su presencia física y habilidad técnica lo han posicionado entre los mejores guardametas del mundo, consolidándose como una figura clave para el Mundial 2026.

¿Quién es Mike Maignan, portero de Francia?

Mike Peterson Maignan es un futbolista profesional francés que se desempeña como portero y capitán del AC Milan en la Serie A de Italia.

Mike Maignan, portero de Francia (@magicmikemaignan / Instagram )

Es actualmente el guardameta titular de la selección de Francia, asumió el puesto tras el retiro internacional de Hugo Lloris en 2023.

Mike Maignan nació el 3 de julio de 1995 en Cayena, Guayana Francesa, un territorio francés ubicado en Sudamérica.

Es de ascendencia haitiana por parte de su madre y guadalupeña/francesa por parte de su padre.

Aunque nació en Sudamérica, creció en Villiers-le-Bel, en los suburbios del norte de París.

Mike Maignan es apodado “Magic Mike” por sus asombrosos reflejos y actuaciones decisivas.

Se le considera uno de los mejores porteros del mundo, destacando por su estatura imponente, liderazgo, capacidad para organizar la defensa, gran juego de pies y efectividad para detener penales.

¿Cuántos años tiene Mike Maignan, portero de Francia?

Mike Maignan tiene 30 años de edad.

¿Quién es la esposa de Mike Maignan, portero de Francia?

Mike Maignan no tiene esposa y actualmente no se le conoce una pareja sentimental pública, el portero mantiene su vida privada alejada de los reflectores.

¿Qué signo zodiacal es Mike Maignan, portero de Francia?

Mike Maignan es del signo zodiacal Cáncer.

Mike Maignan, portero de Francia (@magicmikemaignan / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Mike Maignan, portero de Francia?

Mike Maignan mantiene su vida personal en reserva y no ha hecho público si tiene hijos.

¿Qué estudió Mike Maignan, portero de Francia?

Mike Maignan dedicó su formación al ámbito deportivo profesional.

¿En qué ha trabajado Mike Maignan, portero de Francia?

Mike Maignan se formó en las categorías juveniles del PSG y firmó su primer contrato profesional en 2013.

Aunque formó parte del primer equipo que ganó títulos como la Ligue 1 en 2013-14, no llegó a consolidarse como titular.

Se unió al Lille OSC por 1 millón de euros y se convirtió en el portero principal en 2017. Fue una pieza fundamental para ganar la Ligue 1 en la temporada 2020-21 y fue nombrado portero del año de la liga francesa en la 2018-19.

Llegó al club italiano AC Milan por 15 millones de euros para reemplazar a Gianluigi Donnarumma. En su primera temporada ganó la Serie A (2021-22) y fue galardonado como el mejor portero del campeonato.

En enero de 2026, Mike Maignan renovó su contrato con el Milan hasta junio de 2031, esto ante el creciente interés de clubes de la Premier League por ficharlo.

Mike Maignan representó a Francia en todos los niveles juveniles antes de debutar con la selección mayor el 7 de octubre de 2020.

Ha participado en la Eurocopa 2020 y 2024 (donde fue incluido en el equipo ideal del torneo) y es el guardián de la portería gala para el Mundial 2026.