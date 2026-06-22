Alireza Beiranvand es un futbolista profesional iraní que se desempeña como portero. Actualmente es internacional con la selección de Irán, con la que ha disputado competencias de alto nivel, incluyendo la Copa Mundial de la FIFA.

Su carrera ha trascendido más allá del deporte por su historia de superación personal, ya que pasó de desempeñar trabajos informales en su juventud a convertirse en portero titular de su selección nacional y referente del fútbol iraní contemporáneo.

¿Quién es Alireza Beiranvand?

Alireza Beiranvand es un guardameta iraní reconocido por su potencia física, reflejos y seguridad en el arco, además de su capacidad para ser determinante en partidos de alta presión.

Inició su carrera profesional en el fútbol local tras destacar en divisiones inferiores, llegando a clubes como Naft Tehran FC, donde comenzó a ganar visibilidad. Posteriormente dio el salto a uno de los equipos más importantes del país, el Persepolis FC, donde se consolidó como figura nacional.

Su rendimiento le abrió las puertas del fútbol europeo, jugando en el Royal Antwerp FC de Bélgica y más tarde en el Boavista FC de Portugal, donde continuó su carrera internacional.

Alireza Beiranvand, portero de la selección de Irán. (Redes Sociales )

¿Qué edad tiene Alireza Beiranvand?

Alireza Beiranvand nació el 21 de agosto de 1992, por lo que actualmente tiene 33 años.

¿Alireza Beiranvand tiene pareja?

No existe información pública verificada en fuentes deportivas internacionales sobre su vida sentimental actual. El futbolista mantiene un perfil discreto respecto a su vida privada.

¿Qué signo zodiacal es Alireza Beiranvand?

Alireza Beiranvand es del signo Leo, correspondiente al elemento Fuego.

Las personas Leo suelen caracterizarse por su liderazgo, confianza, determinación y fuerte personalidad, cualidades que se reflejan en su papel como guardameta titular y referente de la selección iraní.

¿Alireza Beiranvand tiene hijos?

Sí, se ha reportado en distintas fuentes biográficas que Alireza Beiranvand tiene hijos, aunque no se han revelado detalles adicionales por respeto a la privacidad de su familia.

¿Qué estudió Alireza Beiranvand?

No existen registros públicos que confirmen estudios universitarios formales. Su desarrollo académico estuvo enfocado principalmente en su formación deportiva desde joven.

¿En qué ha trabajado Alireza Beiranvand?

Alireza Beiranvand es un futbolista profesional cuya trayectoria es también una historia de superación personal, ya que antes de consolidarse en el fútbol llegó a realizar trabajos informales.

Con el tiempo, logró establecerse como uno de los porteros más importantes de Irán.