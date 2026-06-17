Tras una carrera como futbolista en Argentina, Italia e Inglaterra, Néstor Lorenzo construyó su camino como entrenador de la mano de José Pékerman, con quien trabajó como asistente en selecciones y clubes de alto nivel.

Más tarde asumió su primer gran proyecto como director técnico con FBC Melgar y, desde 2022, dirige a la Selección de Colombia, a la que clasificó al Mundial 2026.

Reconocido por su experiencia mundialista con Argentina en Italia 1990, Néstor Lorenzo suma ahora un capítulo clave en su trayectoria internacional.

¿Quién es Néstor Lorenzo?

Tras una carrera como futbolista en Argentina, Italia e Inglaterra, Néstor Lorenzo construyó su trayectoria como entrenador de la mano de José Pékerman, de quien fue asistente en selecciones nacionales y clubes de alto nivel.

Más tarde asumió su primer gran proyecto como director técnico con FBC Melgar y posteriormente tomó las riendas de la Selección Colombia, con la que consiguió la clasificación al Mundial de 2026.

¿Qué edad tiene Néstor Lorenzo?

Néstor Gabriel Lorenzo nació el 28 de febrero de 1966 en Buenos Aires, Argentina. En 2026 tiene 60 años.

¿Néstor Lorenzo tiene pareja?

Néstor Lorenzo mantiene su vida privada alejada de los reflectores y no existe información pública confirmada sobre su situación sentimental o una pareja actual.

¿Qué signo zodiacal es Néstor Lorenzo?

Néstor Lorenzo es del signo Piscis, perteneciente al elemento Agua.

Este signo suele asociarse con la intuición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación.

¿Néstor Lorenzo tiene hijos?

No hay información pública verificable sobre si Néstor Lorenzo tiene hijos, por lo que este aspecto de su vida personal permanece en el ámbito privado.

¿Qué estudió Néstor Lorenzo?

No existen registros públicos sobre licenciaturas, posgrados o diplomados cursados por Néstor Lorenzo. Su formación profesional está vinculada principalmente al futbol, tanto como jugador como entrenador.

¿En qué ha trabajado Néstor Lorenzo?

Néstor Lorenzo es conocido por su trayectoria como futbolista mundialista con Argentina y por su trabajo como entrenador en clubes y selecciones nacionales de América Latina.