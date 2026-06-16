Hervé Renard es un exfutbolista francés y uno de los entrenadores de selecciones más exitosos de su generación. Actualmente es director técnico de la selección de Túnez, a la que fue nombrado en 2026 tras sus etapas al frente de combinados como Zambia, Costa de Marfil, Marruecos, Arabia Saudita y Francia femenil.

¿Quién es Hervé Renard?

Hervé Jean-Marie Roger Renard es un entrenador francés y exdefensa profesional que alcanzó reconocimiento internacional por sus logros con selecciones africanas. A lo largo de su carrera dirigió a Zambia, Angola, Costa de Marfil, Marruecos, Arabia Saudita y la selección femenil de Francia.

Entre sus principales logros destacan la conquista de la Copa Africana de Naciones 2012 con Zambia y la Copa Africana de Naciones 2015 con Costa de Marfil, convirtiéndose en el primer entrenador en ganar el torneo con dos selecciones diferentes. También clasificó a Marruecos al Mundial de Rusia 2018 y dirigió a Arabia Saudita en Qatar 2022.

¿Qué edad tiene Hervé Renard?

Hervé Renard tiene 57 años de edad. Nació el 30 de septiembre de 1968 en Aix-les-Bains, Francia.

¿Hervé Renard tiene pareja?

El entrenador ha mantenido su vida privada alejada de los reflectores y las fuentes consultadas se centran principalmente en su trayectoria deportiva.

¿Qué signo zodiacal es Hervé Renard?

Hervé Renard es Libra, signo del elemento Aire. Las personas nacidas bajo este signo suelen caracterizarse por su diplomacia, equilibrio y capacidad para mantener la armonía.

¿Hervé Renard tiene hijos?

No existe información pública verificable que permita confirmar cuántos hijos tiene o detalles sobre su familia. El técnico francés ha mantenido estos aspectos de su vida personal con discreción.

¿Qué estudió Hervé Renard?

La trayectoria pública de Hervé Renard está vinculada principalmente al futbol profesional y no existen registros ampliamente documentados sobre estudios universitarios.

Formación futbolística como defensa profesional en Francia.

Cursos y certificaciones de entrenador para dirigir clubes y selecciones nacionales.

Especialización práctica en gestión deportiva y dirección técnica de alto rendimiento.

¿En qué ha trabajado Hervé Renard?

Hervé Renard es conocido por ser uno de los entrenadores más exitosos del futbol africano y por haber dirigido selecciones en Mundiales masculinos y femeninos. Su carrera se ha desarrollado principalmente en los banquillos internacionales.