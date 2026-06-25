Jesse Marsch es un entrenador y exfutbolista estadounidense, actualmente seleccionador de la selección masculina de Canadá. Desde mayo de 2024 dirige el proyecto canadiense con el objetivo de preparar al equipo para la Copa América y el Mundial 2026.

¿Quién es Jesse Marsch?

Jesse Marsch es un exmediocampista y entrenador de futbol estadounidense. Durante su etapa como jugador profesional se desempeñó en la Major League Soccer (MLS), mientras que como técnico ha construido una carrera internacional en Estados Unidos y Europa.

En 2024 asumió el reto de dirigir a la selección de Canadá, uno de los proyectos emergentes del futbol en la región.

Jesse Marsch, exfutbolista y técnico estadounidense que dirige a Canadá. (@jessemarsch.15/Instagram)

¿Qué edad tiene Jesse Marsch?

Jesse Marsch nació el 8 de noviembre de 1973, por lo que en 2026 tiene 52 años.

¿Jesse Marsch tiene pareja?

Sí. Jesse Marsch está casado con su esposa Kim, quien lo ha acompañado en distintas etapas de su carrera profesional.

¿Qué signo zodiacal es Jesse Marsch?

Jesse Marsch es Escorpio, ya que nació el 8 de noviembre. Este signo pertenece al elemento Agua y se asocia con la intensidad, la determinación, la resiliencia y una fuerte capacidad de enfoque.

¿Jesse Marsch tiene hijos?

Sí. Jesse Marsch tiene tres hijos.

¿Qué estudió Jesse Marsch?

Jesse Marsch estudió Historia en la prestigiosa Universidad de Princeton, en Estados Unidos, institución en la que también destacó como futbolista dentro del equipo universitario.

¿En qué ha trabajado Jesse Marsch?

Jesse Marsch ha desarrollado una carrera amplia en el futbol profesional, primero como jugador en la MLS y posteriormente como entrenador en clubes de Norteamérica y Europa.