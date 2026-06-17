Luis Díaz es un futbolista que se desempeña como extremo izquierdo y se ha convertido en una pieza fundamental de la Selección de Colombia de cara al Mundial 2026.

La historia de vida de Luis Díaz es reconocida como uno de los casos de superación en el deporte, pues de nacer en una familia humilde ha llegado a la cima del futbol mundial.

¿Quién es Luis Díaz, futbolista de Colombia?

Luis Fernando Díaz Marulanda, conocido popularmente como “Lucho” o el “Guajiro”, es un futbolista colombiano que se desempeña como extremo izquierdo.

Luis Díaz (Agencia AP / AP)

Nació el 13 de enero de 1997 en Barrancas, La Guajira, Luis Díaz es de origen wayúu, es considerado el primer futbolista profesional de origen indígena en destacarse en la élite mundial.

Actualmente Luis Díaz es una de las máximas figuras del Bayern de Múnich en la Bundesliga de Alemania.

Su vida personal estuvo marcada por el secuestro de sus padres a manos del ELN en 2023, un evento que conmocionó a Colombia y que terminó con la liberación de ambos tras una intensa búsqueda nacional.

¿Cuántos años tiene Luis Díaz, futbolista de Colombia?

Luis Díaz tiene 29 años de edad.

¿Quién es la esposa de Luis Díaz, futbolista de Colombia?

Luis Díaz se encuentra casado con la empresaria Geraldine “Gera” Ponce.

¿Qué signo zodiacal es Luis Díaz, futbolista de Colombia?

Luis Díaz es del signo Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Luis Díaz, futbolista de Colombia?

Junto con su esposa Geraldine “Gera” Ponce, Luis Díaz tiene tres hijos: Roma, Charlotte y Fernando.

¿Qué estudió Luis Díaz, futbolista de Colombia?

Luis Díaz realizó sus estudios primarios y secundarios en el colegio Remedios Solano de su natal Barrancas.

No cursó estudios universitarios, ya que desde temprana edad se formó como atleta profesional.

Luis Díaz (Martin Meissner / AP)

¿En qué ha trabajado Luis Díaz, futbolista de Colombia?

Luis Díaz comenzó su formación en la escuela de fútbol de su padre, Manuel Díaz, fue descubierto por Carlos “El Pibe” Valderrama durante la Copa Americana de Pueblos Indígenas en 2015, quien lo recomendó al Junior de Barranquilla.

Tras destacar en el Barranquilla F. C. y el Junior de Barranquilla (donde ganó dos ligas, una Copa y una Superliga), fichó por el F. C. Porto en 2019.

Su éxito en Portugal llamó la atención del Liverpool F. C., club al que se unió en enero de 2022 y con el que conquistó la Premier League (2025), la FA Cup y la Copa de la Liga.

En julio de 2025, se oficializó su traspaso al Bayern por aproximadamente 69 millones de libras.

En su primera temporada con el club (2025-26), registró cifras espectaculares de 26 goles y 21 asistencias, consagrándose campeón de la Bundesliga y la Copa de Alemania.

Luis Díaz se ha convertido en el referente ofensivo de la Selección de Colombia, con la que debutó en 2018.

Fue el máximo goleador de la Copa América 2021 y es considerado el arma principal del equipo para el Mundial de 2026, tras ser el segundo máximo anotador de las eliminatorias sudamericanas, solo detrás de Lionel Messi.

Más allá del campo, Luis Díaz ha mostrado una faceta como cantante, colaborando en el tema El Ritmo Que Nos Une y lanzando sencillos como La Promesa.