Camilo Andrés Vargas Gil, nacido en Bogotá el 9 de marzo de 1989, se ha consolidado como uno de los porteros más destacados de Latinoamérica en el Mundial 2026.

Figura histórica del Atlas FC y guardameta titular de la Selección Colombia en el Mundial 2026, Camilo Vargas es reconocido por su lectura de juego, reflejos y liderazgo defensivo.

Tras superar momentos difíciles en su juventud, construyó una carrera llena de títulos y reconocimientos, convirtiéndose en referente del fútbol colombiano y en símbolo de resiliencia y éxito.

Camilo Vargas, portero de Atlas. (Luis Fernando Toris / Mexsport)

¿Quién es Camilo Vargas, futbolista de Colombia?

Camilo Andrés Vargas Gil nació en Bogotá el 9 de marzo de 1989 y se ha convertido en un destacado futbolista colombiano que se desempeña como guardameta.

Actualmente es una de las figuras más importantes del futbol latinoamericano, consolidándose como el portero titular de la Selección Colombia para el Mundial de 2026 y una leyenda histórica del Atlas FC en México.

Es reconocido por su gran capacidad de lectura de juego, su dominio en el juego aéreo, sus reflejos y la calma que transmite a sus defensores.

Aunque hoy es un referente, Vargas estuvo a punto de retirarse del futbol tras una difícil participación con la Selección Sub-20 en el Sudamericano de 2009 en Venezuela.

Gracias al apoyo del exarquero Agustín Julio y de su club en ese momento, Independiente Santa Fe, recuperó la confianza para continuar con su exitosa carrera.

¿Cuántos años tiene Camilo Vargas, futbolista de Colombia?

Camilo Vargas tiene 37 años de edad.

¿Quién es la esposa de Camilo Vargas, futbolista de Colombia?

Camilo Vargas se encuentra casado con la periodista colombiana Ángela María Bolívar.

¿Qué signo zodiacal es Camilo Vargas, futbolista de Colombia?

Camilo Vargas es del signo zodiacal Piscis.

Camilo Vargas (Carlos Zepeda / MEXSPORT)

¿Cuántos hijos tiene Camilo Vargas, futbolista de Colombia?

Fruto de su matrimonio con Ángela María Bolívar, Camilo Vargas tiene dos hijos: Josué y Emilia.

¿Qué estudió Camilo Vargas, futbolista de Colombia?

Camilo Vargas se graduó como profesional en Periodismo por el Politécnico Grancolombiano en septiembre de 2024.

El guardameta cursó la carrera en la modalidad virtual durante cinco años, lo que le permitió compaginar sus estudios académicos con su carrera deportiva.

¿En qué ha trabajado Camilo Vargas, futbolista de Colombia?

Camilo Vargas creció en el barrio Cundinamarca, cerca del centro de Bogotá, y se formó en las canchas de microfútbol de los barrios Samper Mendoza y Cundinamarca.

Esta es la trayectoria de Camilo Vargas:

Independiente Santa Fe (2007-2014): Debutó profesionalmente en marzo de 2007 . Se convirtió en ídolo tras ganar títulos de liga y copa, tuvo un papel fundamental para romper una sequía de 36 años sin títulos de liga en 2012.

. Se convirtió en ídolo tras ganar títulos de liga y copa, tuvo un papel fundamental para romper una sequía de 36 años sin títulos de liga en 2012. Atlético Nacional (2015, regreso en 2017): Fue campeón

Argentinos Juniors (2016): Tuvo un breve paso por este club

Deportivo Cali (Primera etapa 2016, regreso en 2018): se consolidó como referente y capitán en dos etapas diferentes.

Atlas FC (2019-Actualidad): Es considerado el “Guardián Eterno”, fue la pieza clave para romper una sequía de 70 años sin títulos en 2021 y lideró al equipo hacia un histórico bicampeonato de la Liga MX (Apertura 2021 y Clausura 2022).

Sus logros incluyen el Balón de Oro al mejor portero y el MVP de la Liga MX.

A pesar de ser portero, ha anotado 3 goles en su carrera profesional: dos de cabeza (con Santa Fe y Deportivo Cali) y uno de penalti (con Santa Fe).

Camilo Vargas ha formado parte de la Selección de Colombia para los Mundiales en Brasil 2014, Rusia 2018 y Norteamérica 2026.

En las primeras dos ediciones fue suplente de David Ospina, pero para el proceso de 2026 se consolidó como el titular indiscutible bajo la dirección de Néstor Lorenzo.

Al participar en su tercer Mundial, iguala el récord de leyendas colombianas como Carlos “El Pibe” Valderrama, Freddy Rincón y Faryd Mondragón.

Acumula más de 40 partidos internacionales y ha sido subcampeón de la Copa América 2024 y tercer lugar en la edición de 2021.