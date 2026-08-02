América vs Santos: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga MX.

América vs Santos se encuentran en la Jornada 3 de la Liga MX; pronóstico 1-0 a favor del equipo local sobre los Guerreros. Conoce las posibles alineaciones.
América vs Santos: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de Liga MX
El pronóstico del partido América vs Santos es triunfo de 1-0 a favor del equipo azulcrema, en la Jornada 3 de la Liga MX.
Pronóstico: América 1-0 Santos.
América vs Santos: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de Liga MX
América vs Santos se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Liga MX:
América
- Portero: Rodolfo Cota
- Defensas: Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Miguel Vázquez y Dagoberto Espinoza
- Mediocampistas: Erick Sánchez, Alexis Gutiérrez y Raphael Veiga
- Delanteros: Henry Martín, José Raúl Zúñiga e Isaías Violante
Santos
- Portero: Carlos Acevedo
- Defensas: Kevin Picón, Efraín Orona, Kevin Balanta y Emmanuel Echeverría
- Mediocampistas: Javier Güémez, Aldo López, Fran Villalba y Ezequiel Bullaude
- Delanteros: Lucas Di Yorio y Tahiel Jiménez
América vs Santos: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX?
América vs Santos se miden en la Jornada 3 de la Liga MX. Domingo 2 de agosto a las 17 horas por Canal 5, TUDN y ViX.
- Partido: América vs Santos
- Fase: Jornada 3 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 2 de agosto de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX