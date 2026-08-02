América vs Santos se encuentran en la Jornada 3 de la Liga MX; pronóstico 1-0 a favor del equipo local sobre los Guerreros. Conoce las posibles alineaciones.

América vs Santos: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de Liga MX

El pronóstico del partido América vs Santos es triunfo de 1-0 a favor del equipo azulcrema, en la Jornada 3 de la Liga MX.

Pronóstico: América 1-0 Santos.

América vs Santos: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de Liga MX

América vs Santos se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Liga MX:

América

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Miguel Vázquez y Dagoberto Espinoza

Mediocampistas: Erick Sánchez, Alexis Gutiérrez y Raphael Veiga

Delanteros: Henry Martín, José Raúl Zúñiga e Isaías Violante

Santos

Portero: Carlos Acevedo

Defensas: Kevin Picón, Efraín Orona, Kevin Balanta y Emmanuel Echeverría

Mediocampistas: Javier Güémez, Aldo López, Fran Villalba y Ezequiel Bullaude

Delanteros: Lucas Di Yorio y Tahiel Jiménez

América vs Santos: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga MX. (Brandon / Brandon)

América vs Santos: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX?

América vs Santos se miden en la Jornada 3 de la Liga MX. Domingo 2 de agosto a las 17 horas por Canal 5, TUDN y ViX.