James David Rodríguez Rubio es uno de los futbolistas más emblemáticos de la Selección de Colombia, reconocido por su visión de juego, precisión en el pase y potente disparo de zurda.

Su consagración internacional llegó en el Mundial de Brasil 2014, donde obtuvo la Bota de Oro como máximo goleador y dejó uno de los goles más recordados del torneo.

Con títulos en el Real Madrid y una carrera en clubes de élite, James Rodríguez se consolidó como referente y capitán del combinado colombiano.

¿Quién es James Rodríguez?

James David Rodríguez Rubio es un mediocampista colombiano reconocido por su visión de juego, precisión en el pase, potente disparo de zurda y capacidad para generar asistencias y goles.

Saltó al escenario mundial durante la Copa Mundial de Brasil 2014, donde conquistó la Bota de Oro como máximo goleador del torneo y marcó uno de los goles más memorables de la competición.

Entre sus principales logros destacan los títulos obtenidos con el Real Madrid, además de consolidarse durante más de una década como uno de los referentes de la Selección de Colombia.

James Rodríguez es el capitán de la Selección de Colombia. (@jamesrodriguez10/Instagram)

¿Qué edad tiene James Rodríguez?

James David Rodríguez Rubio tiene 34 años. Nació el 12 de julio de 1991, en Cúcuta, Colombia.

¿James Rodríguez tiene pareja?

La actual pareja del futbolista James Rodríguez es la modelo y creadora de contenido colombiana Luisa Duque.

¿Qué signo zodiacal es James Rodríguez?

James Rodríguez nació el 12 de julio, por lo que su signo zodiacal es Cáncer.

Este signo pertenece al elemento Agua y suele asociarse con cualidades como la sensibilidad, la intuición, la protección y el apego a la familia.

¿James Rodríguez tiene hijos?

Sí. James Rodríguez tiene dos hijos. La mayor nació en 2013.

¿Qué estudió James Rodríguez?

En 2018, mientras militaba en el Bayern Múnich de Alemania, James Rodríguez inició la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) de Colombia.

El futbolista cursó sus estudios bajo la modalidad virtual para compaginarlos con su carrera profesional.

¿En qué ha trabajado James Rodríguez?

James Rodríguez es reconocido como uno de los futbolistas colombianos más importantes de la historia.

Su trayectoria profesional incluye pasos por algunos de los clubes más prestigiosos del mundo, además de una larga etapa como referente y capitán de la Selección de Colombia.