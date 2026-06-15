Luis de la Fuente Castillo es un exfutbolista y entrenador español que actualmente dirige a la selección absoluta de España. Asumió el cargo en diciembre de 2022 tras la salida de Luis Enrique y, desde entonces, se ha consolidado como uno de los técnicos más exitosos del futbol español.

¿Quién es Luis de la Fuente?

Luis de la Fuente Castillo es un entrenador y exfutbolista español reconocido por su trabajo en el desarrollo de talento dentro de la selección española y por devolver a España a la élite internacional.

Como jugador militó principalmente en Athletic Club, Sevilla FC y Deportivo Alavés, mientras que como entrenador construyó una exitosa trayectoria en las categorías inferiores de la Real Federación Española de Futbol.

Entre sus principales logros destacan:

Campeón de la Eurocopa Sub-19 (2015)

Campeón de la Eurocopa Sub-21 (2019)

Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Campeón de la UEFA Nations League 2022-23

Campeón de la Eurocopa 2024 con España

Es el primer entrenador español en conquistar la Eurocopa en categorías sub-19, sub-21 y absoluta.

Luis de la Fuente, uno de los técnicos más exitosos de España. (luisdelafuentee/Instagram)

¿Qué edad tiene Luis de la Fuente?

Luis de la Fuente Castillo nació el 21 de junio de 1961 en Haro, La Rioja, España. Actualmente tiene 64 años de edad.

¿Luis de la Fuente tiene pareja?

Sí, Luis de la Fuente está casado. Su esposa es originaria de Camas, Sevilla, aunque el seleccionador español ha mantenido su vida familiar en un perfil muy discreto, por lo que su nombre y otros detalles personales no se conocen públicamente.

¿Qué signo zodiacal es Luis de la Fuente?

Luis de la Fuente nació el 21 de junio, por lo que pertenece al signo de Géminis.

Las personas de Géminis suelen asociarse con características como la adaptabilidad, la comunicación, la versatilidad y la capacidad para desenvolverse en distintos entornos.

¿Luis de la Fuente tiene hijos?

El seleccionador español mantiene un perfil reservado respecto a su vida familiar.

¿Qué estudió Luis de la Fuente?

La información pública disponible se centra principalmente en su carrera deportiva y como entrenador.

Formación futbolística en las categorías inferiores del Haro Deportivo.

Desarrollo deportivo en la cantera del Athletic Club.

Formación técnica y profesional como entrenador dentro de la estructura de la Real Federación Española de Futbol (RFEF).

¿En qué ha trabajado Luis de la Fuente?

Luis de la Fuente es conocido por su exitosa carrera como futbolista y, especialmente, como entrenador de las distintas selecciones nacionales de España, donde ha construido uno de los proyectos más exitosos del futbol europeo reciente.