Mauricio Pochettino, entrenador argentino, ha construido una trayectoria marcada por su capacidad para transformar equipos y potenciar talento joven.

Tras dirigir al Espanyol, Southampton, Tottenham —con el que alcanzó la histórica final de la Champions League 2019—, PSG y Chelsea, asumió en 2024 el reto de conducir a la Selección de Estados Unidos en el Mundial 2026.

Su llegada lo convirtió en el primer técnico latino al frente del combinado norteamericano, consolidando su prestigio como estratega en clubes de élite y ahora en el escenario internacional.

¿Quién es Mauricio Pochettino?

Mauricio Pochettino es un entrenador de fútbol argentino reconocido por su capacidad para transformar equipos y desarrollar talento joven.

Ha dirigido clubes como Espanyol, Southampton, Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain y Chelsea, además de la Selección de Estados Unidos.

Su logro más destacado fue llevar al Tottenham a la final de la UEFA Champions League 2019, la primera en la historia del club.

Mauricio Pochettino, entrenador de la Selección de Estados Unidos. (@mauricio_pochettino48/Instagram)

¿Qué edad tiene Mauricio Pochettino?

Mauricio Roberto Pochettino Trossero nació el 2 de marzo de 1972 en Murphy, Argentina, por lo que en 2026 tiene 54 años de edad.

¿Mauricio Pochettino tiene pareja?

Sí, está casado con Karina Grippaldi, con quien mantiene una relación de larga duración desde su juventud.

La pareja ha permanecido unida durante gran parte de su carrera profesional, siendo Karina un apoyo constante en su trayectoria como entrenador.

¿Qué signo zodiacal es Mauricio Pochettino?

Mauricio Pochettino es del signo Piscis, elemento Agua. Este signo se caracterizan por su intuición, empatía y sensibilidad.

¿Mauricio Pochettino tiene hijos?

Mauricio Pochettino tiene dos hijos:

Sebastiano Pochettino, especialista en ciencias del deporte y preparador físico

Maurizio Pochettino, futbolista formado en academias de Inglaterra y España

¿Qué estudió Mauricio Pochettino?

Mauricio Pochettino realizó formación especializada en gestión deportiva y dirección técnica. Cursó un Máster en Sports Management en la EAE Business School de Barcelona, además de obtener la Licencia UEFA Pro como entrenador en 2008.

¿En qué ha trabajado Mauricio Pochettino?

Mauricio Pochettino es un entrenador reconocido por su trabajo en clubes de élite en Europa y por su actual rol como seleccionador de Estados Unidos, siendo el primer técnico latino en dirigir este combinado nacional.