Fabio Cannavaro es un exfutbolista y entrenador italiano considerado uno de los mejores defensas centrales de la historia. Actualmente dirige a la selección de Uzbekistán, cargo que asumió en 2025 tras desarrollar gran parte de su carrera como técnico en clubes del futbol asiático.

El excapitán de Italia alcanzó la cima de su carrera en el Mundial de Alemania 2006, donde levantó la Copa del Mundo y posteriormente ganó el Balón de Oro, un reconocimiento poco habitual para un defensor.

¿Quién es Fabio Cannavaro?

Fabio Cannavaro es un exdefensa central italiano considerado uno de los mejores futbolistas de su generación. A lo largo de su carrera defendió los colores de clubes como Parma, Inter de Milán, Juventus, Real Madrid y Al-Ahli, además de convertirse en una leyenda de la selección italiana.

En el Mundial de Alemania 2006, donde fue capitán de Italia y levantó la Copa del Mundo. Ese mismo año ganó el Balón de Oro, convirtiéndose en uno de los pocos defensas en obtener el prestigioso reconocimiento.

Tras retirarse como jugador inició una carrera como entrenador en clubes de Asia y actualmente dirige a la selección de Uzbekistán.

¿Qué edad tiene Fabio Cannavaro?

Fabio Cannavaro nació el 13 de septiembre de 1973 en Nápoles, Italia. Actualmente tiene 52 años de edad.

¿Fabio Cannavaro tiene pareja?

Sí. Fabio Cannavaro está casado con Daniela Arenoso, con quien mantiene una relación desde hace varios años.

¿Qué signo zodiacal es Fabio Cannavaro?

Fabio Cannavaro es del signo Virgo. Signo que pertenece al elemento Tierra y suelen asociarse con cualidades como la disciplina, el orden, la constancia y la atención al detalle.

¿Fabio Cannavaro tiene hijos?

Sí. Fabio Cannavaro tiene hijos fruto de su matrimonio con Daniela Arenoso, aunque ha mantenido los detalles de su vida familiar con discreción.

¿Qué estudió Fabio Cannavaro?

La formación de Fabio Cannavaro estuvo enfocada principalmente en el futbol profesional y posteriormente en la dirección técnica.

Formación deportiva en las categorías juveniles de Nápoles.

Desarrollo profesional como futbolista en clubes de élite de Italia.

Licencias y certificaciones para ejercer como entrenador profesional.

¿En qué ha trabajado Fabio Cannavaro?

Fabio Cannavaro es reconocido por su exitosa trayectoria como futbolista y entrenador. Como jugador conquistó los máximos títulos del futbol mundial y, tras su retiro, inició una carrera en los banquillos, especialmente en Asia.

Entre las etapas más destacadas de su carrera se encuentran: