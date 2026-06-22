Lionel Scaloni, exfutbolista argentino formado en Newell’s Old Boys y Estudiantes de La Plata, consolidó su carrera en Europa con el Deportivo La Coruña, donde ganó LaLiga y la Copa del Rey.

También jugó en West Ham, Racing de Santander, Lazio, Mallorca y Atalanta, además de disputar el Mundial 2006 con Argentina.

Como director técnico, asumió la Selección en 2018 y logró títulos históricos: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024, convirtiéndose en referente del futbol argentino moderno.

¿Quién es Lionel Scaloni?

Lionel Scaloni es un exfutbolista argentino que se desempeñaba como lateral derecho y volante, con una destacada carrera en clubes de Argentina y Europa.

Se formó en Newell’s Old Boys y pasó por Estudiantes de La Plata antes de consolidarse en el fútbol europeo, especialmente en el Deportivo La Coruña, donde se convirtió en referente y conquistó títulos importantes como la Liga española y la Copa del Rey.

Como director técnico, asumió inicialmente un rol interino en la Selección Argentina en 2018 y posteriormente fue confirmado como entrenador principal.

Lionel Scaloni, el entrenador argentino que transformó a la Selección de Argentina. (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene Lionel Scaloni?

Lionel Sebastián Scaloni nació el 16 de mayo de 1978 en Santa Fe, Argentina, por lo que actualmente tiene 48 años.

¿Lionel Scaloni tiene pareja?

Sí. Lionel Scaloni está casado con la española Elisa Montero, con quien mantiene una relación desde su etapa como futbolista en Europa.

¿Qué signo zodiacal es Lionel Scaloni?

Lionel Scaloni es del signo Tauro, correspondiente al elemento Tierra.

Las personas Tauro suelen caracterizarse por ser constantes, pacientes, firmes y perseverantes, cualidades que se reflejan en su estilo de liderazgo como director técnico.

¿Lionel Scaloni tiene hijos?

Sí. Lionel Scaloni tiene dos hijos, fruto de su matrimonio con Elisa Montero. La familia reside en España y mantiene un perfil discreto, alejado de la exposición mediática.

¿Qué estudió Lionel Scaloni?

Lionel Scaloni no cuenta con estudios universitarios de licenciatura, ya que su carrera estuvo enfocada desde joven en el fútbol profesional.

¿En qué ha trabajado Lionel Scaloni?

Lionel Scaloni es reconocido por su trayectoria como futbolista en Europa y, especialmente, por su exitoso ciclo como director técnico de la Selección Argentina, donde logró títulos históricos entre 2021 y 2024.