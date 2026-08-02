Cruz Azul vs Atlante se enfrentaron en el Estadio Banorte en la continuación de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX, con victoria de los Potros de Hierro con marcador de 3-2.

El partido Cruz Azul vs Atlante fue muy parejo en el primer tiempo, con unos Potros de Hierro del Atlante que le dieron pelea al campeón de la Liga MX hasta vencerlo.

Marcador: Cruz Azul 2-3 Atlante

Cruz Azul vs Atlante: así se definió el partido de la Jornada 3 de la Liga MX

El Atlante de Miguel Herrera no se intimidó ante Cruz Azul, equipo que tiene mejor plantel que los Potros de Hierro en la Liga MX.

Tras tomar ventaja de dos goles sobre Cruz Azul, el Atlante soportó la presión de La Máquina y logró definir el partido a su favor.

Así fueron los goles del partido del Cruz Azul vs Atlante:

Minuto 44: Luis Puente anota el 1-0 a favor del Atlante sobre Cruz Azul.

Minuto 47: Luis Ángel Calzadilla marca el 2-0 para el Atlante.

Minuto 60: Nicolás Ibáñez acorta distancias con el 1-2 para Cruz Azul.

Minuto 75: Jhojan Julio hace el Atlante 3-1 Cruz Azul.

Minuto 92: Oscar Jiménez detiene penalti a Gabriel Fernández.

Minuto 90+10: Nicolás Palavecino hace el 3-2 definitivo

Cruz Azul perdió el invicto en el Apertura 2026 de la Liga MX (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

¿Cuándo vuelven a jugar Cruz Azul y Atlante?

Cruz Azul y Atlante dejaron atrás el partido de la Jornada 3 de la Liga MX para enfocarse en su debut en la Leagues Cup 2026.

Atlante se enfrentará a Whitecaps en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, el martes 4 de agosto.

Cruz Azul jugará ante el Philadelphia el jueves 5 de agosto en el inicio de la Leagues Cup 2026.