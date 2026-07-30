La UEFA busca lanzar a Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, como el posible relevo de Gianni Infantino en la FIFA para 2031.

Ante la tensión que se ha generado con el plan de Gianni Infantino para vender participaciones de la Copa del Mundo, la UEFA planea contar con un candidato que pueda unificar a las federaciones y asociaciones rumbo al cambio de administración de la FIFA.

Sin embargo, Nasser Al Khelaifi rechazó buscar desafiar a Infantino en las próximas elecciones.

UEFA ve en Nasser Al-Khelaifi como el posible unificador en la FIFA

La UEFA ha intensificado su búsqueda de un candidato que pueda unificar a las asociaciones y federaciones que forman parte de la FIFA en el marco de sus próximas elecciones.

Ante los conflictos por el plan de Gianni Infantino para el Mundial 2030, la UEFA ha mostrado su apoyo al también presidente de la European Football Clubs (EFC), Nasser Al-Khelaifi, para que sea el relevo en la institución.

De acuerdo con la unión de asociaciones, el presidente del PSG es el perfil unificador que puede plantar cara a Gianni Infantino, capaz de aglutinar apoyos y disputar el relato económico de Infantino para la FIFA.

Esto al considerar a Nasser Al-Khelaifi cuenta con un buen peso institucional e influencia mediática.

Asimismo, Nasser Al-Khelaifi ha criticado el plan de Gianni Infantino para vender participaciones a inversores privados de la Copa Mundial.

Nasser Al-Khelaifi no busca la presidencia de la FIFA

A pesar de que la UEFA ha sostenido que el presidente del PSG es la mejor opción desde Europa para competir con Gianni Infantino, Nasser Al-Khelaifi ha señalado que no busca la presidencia de la FIFA.

De acuerdo con RMC Sport, Nasser Al-Khelaifi no tiene “absolutamente ninguna ambición” ni interés en dirigir la organización.

Cabe señalar que la presidencia de la FIFA se debe reanudar en 2031; sin embargo, Gianni Infantino mantiene el apoyo de asociaciones de: